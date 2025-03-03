Intentan contener varios incendios forestales en Carolina del Norte y del Sur en medio de fuertes vientos
En Carolina del Sur, donde más de 175 incendios han quemado el equivalente a 6.6 millas cuadradas, el gobernador Henry McMaster declaró el estado de emergencia. En Carolina del Norte, los equipos trataban de contener múltiples incendios en cuatro bosques en todo el estado.
Un clima seco y con fuertes vientos empeoraba las condiciones del tiempo en Carolina del Norte y del Sur, donde los bomberos seguían batallando este lunes contra múltiples incendios forestales que han obligado a residentes a evacuar en algunas áreas.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por su siglas en inglés) advirtió que la muy baja humedad suponía un obstáculo para frenar la expansión de los incendios. En los estados de Texas y Nuevo México también era probable que las condiciones del tiempo alimenten potenciales incendios, informó la agencia.
Por el momento, no se conocen las posibles causas de los incendios que han afectado a Carolina del Norte y del Sur.
Carolina del Sur declara el estado de emergencia
En Carolina del Sur, donde más de 175 incendios habían quemado ya el equivalente a 6.6 millas cuadradas, el gobernador Henry McMaster declaró el estado de emergencia el domingo para apoyar los esfuerzos de los bomberos. También mantuvo vigente una prohibición de quema en todo el estado.
Los equipos lograron avances en la contención de un incendio en el área de Carolina Forest, al oeste de la ciudad turística costera de Myrtle Beach, donde se había ordenado a los residentes que evacuaran varios vecindarios, según el Departamento de Bomberos del Condado Horry.
Un video mostró a algunas personas corriendo por la calle mientras el humo cubría el cielo. Pero a última hora de la tarde del domingo, el Departamento de Bomberos anunció que los evacuados de Carolina Forest podrían regresar a sus hogares.
La Comisión Forestal de Carolina del Sur estimó el domingo por la tarde que el incendio había quemado 2.5 millas cuadradas y que el 30% del mismo estaba contenido. Ninguna estructura había colapsado debido a las llamas y no se habían reportado heridos hasta el domingo por la mañana, dijeron las autoridades.
Evacuaciones en Carolina del Norte
En Carolina del Norte, el Servicio Forestal de Estados Unidos dijo que los equipos de bomberos estaban trabajando para contener múltiples incendios forestales en cuatro bosques en todo el estado el domingo. El más grande, de aproximadamente 400 acres, afectaba al Bosque Nacional Uwharrie, a unas 50 millas al este de Charlotte. El Servicio Forestal dijo el domingo por la tarde que había logrado contener cerca de un tercio de ese incendio.
La pequeña ciudad suroccidental de Tryon, en el condado de Polk, instó a algunos residentes a evacuar el sábado mientras un incendio se propagaba rápidamente en esa zona. Las evacuaciones continuaron vigentes el domingo. Se esperaba que este lunes se tomara una decisión sobre si levantarlas después de que se programen quemas intencionales para tratar de detener la propagación del fuego.
El incendio había quemado alrededor de 500 acres hasta el domingo por la noche, sin ningún porcentaje de contención, según la oficina del Jefe de Bomberos y Gestión de Emergencias del Condado Polk. El Servicio Forestal de Carolina del Norte tenía en marcha operativos de descarga de agua y quema de leña en el terreno, y los residentes de la zona deben esperar mucho humo durante esas operaciones, dijeron las autoridades.
