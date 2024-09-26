Puerto Rico: una isla en crisis climática y económica

La lucha por la recuperación de Puerto Rico destaca los profundos desafíos que la isla ha enfrentado en su camino hacia la recuperación tras la devastación del huracán María hace siete años. Este documental de WorkingNation retrata vívidamente cómo el huracán causó una inmensa pérdida, incluyendo más de 4,600 vidas, $96 mil millones en daños económicos y la destrucción de infraestructuras esenciales, como la red eléctrica de la isla. Puerto Rico sigue lidiando con apagones frecuentes y una red poco confiable, a pesar de los esfuerzos por modernizarla.

Al conmemorar el Mes de la Herencia Hispana 2024, este documental nos recuerda la resiliencia de las comunidades puertorriqueñas y la fuerza que muestran al reconstruir sus vidas. La película enfatiza cómo los puertorriqueños, ante una respuesta gubernamental inadecuada, asumieron la responsabilidad de liderar los esfuerzos de recuperación, encontrando soluciones innovadoras como las cooperativas de energía local.