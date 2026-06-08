Noticias Inhabilitan a gerente de McDonald's que se metió a la boca la comida de un cliente antes de servirla Una joven de 22 años compareció ante el tribunal tras la difusión de un video que la vincula con la manipulación del pedido de una clienta, quien resultó ser su expareja; el juez le impuso restricciones laborales mientras avanza el proceso por distribución de alimentos contaminados



Video Empleado de McDonald's reconoció al "asesino de Facebook" y alertó a las autoridades

La exgerente nocturna de un restaurante McDonald's en Southbridge, acusada de meterse un puñado de papas fritas en la boca antes de que se las sirvieran a un cliente, fue puesta en libertad bajo palabra tras su primera comparecencia ante el tribunal.

Kaylie M. Santos, de 22 años y residente de Southbridge, está acusada de distribuir alimentos con una sustancia nociva, según consta en los registros judiciales. Compareció ante el Tribunal de Distrito de Dudley el viernes 5 de junio.

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Durante la breve audiencia, Santos se declaró inocente, y el juez le prohibió trabajar en la industria alimentaria hasta que finalice el proceso judicial.

Se metió la comida a la boca para vendérsela a su exnovia

El caso atrajo mucha atención después de que se publicara en redes sociales un video que mostraba a un trabajador, supuestamente Santos. Posteriormente, la policía descubrió que la clienta afectada era una exnovia de Santos. El vídeo fue grabado el 9 de abril.

La exnovia compareció ante el tribunal el viernes 5 de junio de 2026 para solicitar una orden de alejamiento contra Santos. Antes de la lectura de cargos, el juez Andrew J. Abdella la llamó a declarar.

La mujer, de 21 años, dijo que se enteró de que las papas fritas estaban contaminadas tras ver una publicación en redes sociales. Se emocionó al hablar del caso. Christopher Monroy, abogado de la exnovia, sostuvo que Santos le pidió a su cliente que no presentara cargos.

Se presentó como prueba una cadena de mensajes de texto que el acusado envió a su exnovia. Fechada entre el 7 y el 8 de mayo, la cadena parece mostrar a Santos suplicando clemencia, diciendo: "No nos odiamos tanto", seguido de un emoji de llanto.

Leonardo A. Angiulo, abogado de Santos, afirmó que la orden de alejamiento no estaba justificada porque Santos no ha ejercido ningún tipo de contacto ni abuso físico. El juez no emitió la orden de alejamiento. Durante la comparecencia ante el juez, le ordenó a Santos que se mantuviera alejado de su exnovia.

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Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.