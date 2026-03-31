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¿Hay probabilidad de que se cancele lanzamiento de Artemis 2? Esto dice la NASA

Mark Burger, oficial meteorológico del lanzamiento, comentó acerca de las condiciones meteorológicas para el lanzamiento de Artemis 2

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Por:N+ Univision
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Video ¿Otro gran paso para la humanidad? Misión Artemis II tiene todo listo para viaje a la luna

Este martes 31 de marzo del 2026, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) informó si hay probabilidad de que se pueda cancelar la misión Artemis 2, la primera misión a la Luna en 53 años.

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Mark Burger, oficial meteorológico del lanzamiento, comentó acerca de las condiciones meteorológicas para el viaje, en donde indicó que la mayoría de las lluvias irán hacia Orlando, Florida, y que habrá un ambiente menos favorable el fin de semana.

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¿Qué porcentaje se tiene para que la operación se pueda cancelar?

Burger recalcó que tenían un 20% de probabilidad de que el clima impidiera el lanzamiento de mañana.


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