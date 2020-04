Predicen panorama difícil para la recuperación económica en California

El impacto será “desastroso”

“El día que salgamos de esa crisis el resto de nuestra vida no será normal”, dijo el asesor financiero Iván González. “La gente no va a ir a restaurantes, a conciertos o de paseo porque estará muy rezagada en su economía; en este año yo no veo como podamos superar el impacto económico porque no habrá trabajo para el carpintero, el plomero o quien acomoda los carros en los hoteles. Son familias que pueden aguantar 15 días sin trabajar, pero dos o tres meses es imposible”.