Los llamaron porque una mujer gritaba. Estos policías terminaron ayudándole a dar a luz a unos trillizos

Cuatro policías de Colorado enviados a investigar un reporte de una mujer gritando durante la madrugada jamás imaginaron lo que encontrarían al llegar al lugar.

Los agentes ayudaron con la complicada labor de parto de una mujer embarazada de trillizos y que estaba dando a luz en el porche de su casa, informó este viernes el Departamento de Policía de Greeley en una publicación en Facebook.

Los policías tuvieron que valerse de su ingenio y sus conocimientos para salvar la vida de los recién nacidos. Esta es la historia.

De acuerdo con las autoridades, el 18 de abril, alrededor de las 3:30 am, los oficiales de policía de Greeley fueron enviados a una casa luego de que recibieron reportes de una mujer gritando en el patio delantero.

“Cuando los agentes llegaron observaron a una mujer de 24 años tendida en el porche delantero en evidente dolor”, dice la publicación en redes sociales.

Los policías se dieron cuenta rápidamente de que se había roto la fuente de la mujer y que estaba en labor de parto. Pese a que los agentes llamaron a personal médico de urgencias e hicieron todo lo posible por mantenerla cómoda hasta que llegara la ambulancia, el nacimiento de los niños no se pudo retrasar.

“Casi inmediatamente después de llamar a los médicos, los agentes oyeron un llanto muy débil y se dieron cuenta de que había nacido un niño, pero que se estaba poniendo azul. En ese momento estaba nevando, lloviendo y hacía unos 32 grados”, relata el Departamento de Policía en Facebook.



Un de los agentes utilizó unos pequeños alambres, de esos que sirven para para atar las bolsas de pan, para atar el cordón umbilical mientras otro corría a las casas cercanas y pedía a los vecinos que le dieran toallas y mantas para ayudar a mantener caliente a la nueva familia.

Otro agente llevó rápidamente al bebé a su patrulla, donde hacía mucho más calor, pero una vez dentro del vehículo, el bebé dejó de respirar, “lo que llevó al agente a iniciar la reanimación cardiopulmonar infantil y las compresiones torácicas para darle una oportunidad de sobrevivir”, dice la publicación.

Poco después llegaron los médicos y comenzaron a atender al recién nacido. Fue hasta ese momento que la mujer informó al agente que la atendía de que estaba esperando trillizos.

Cuando los policías se enteraron, llamaron inmediatamente a más personal médico para que atendiera a los otros bebés y a la madre.

Mientras llegaba más ayuda médica un segundo niño nació con la ayuda de la policía. El segundo bebé también fue trasladado a la ambulancia, donde el personal médico seguía atendiendo al primero.

Los dos primeros bebés fueron trasladados a un hospital local para recibir atención médica y poco después llegó una segunda ambulancia en la que trasladaron a la mujer de urgencia al mismo hospital donde estaban sus dos hijos y le realizaron una cesárea para que diera a luz al último bebé.

“Los agentes se pusieron felices saber que los tres bebés tenían latidos fuertes y estaban siendo atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Creemos que la mujer entró en labor de parto estando sola en casa, pero su teléfono se había estropeado, por lo que intentó llegar hasta la casa de un vecino para llamar al 911", dice la policía.

El Departamento de Policía de Greeley reconoció la labor de sus oficiales. “Me sorprendió el trabajo en equipo, el ingenio y la atención que nuestros agentes prestaron a esta madre y a sus tres hijos recién nacidos. El éxito de esta llamada es un éxito de nuestros agentes, de nuestra formación y de nuestra colaboración con otros organismos de seguridad pública de la zona", declaró el jefe del departamento, Adam Turk.

La policía no dio más detalles de la madre ni de los recién nacidos para respetar la privacidad de la nueva familia.

