Dos muertos y varios heridos tras un “disturbio colectivo” en una cárcel en Estados Unidos

Dos reclusos del murieron y varios más resultaron heridos en el Centro Correccional y de Rehabilitación de Lawton (LCRF, por sus siglas en inglés), en Oklahoma el pasado viernes.

El Departamento Correccional de Oklahoma (ODOC, por sus siglas en inglés) confirmó la muerte de dos reclusos, mientras que dos heridos de gravedad fueron trasladados a un hospital local. Uno fue trasladado en un vuelo médico y el otra vía terrestre.

“Tuvimos un disturbio colectivo que causó heridas a varios reclusos. Actualmente está siendo investigado por el Departamento Correccional de Oklahoma", declaró Kay Thompson, portavoz del departamento.

Thompson no reveló el número total de heridos. “Se desconoce en este momento cuántos tuvieron heridas leves que fueron tratadas en el centro”, dijo. Tampoco dio a conocer las identidades de los muertos ni heridos.

Sin embargo, reconoció que el incidente se debió a un error que está siendo investigado. “Fue un error operativo de la prisión”, dijo Thompson.

¿Una pelea entre pandillas en la cárcel de Oklahoma?

No detalló a qué "error operativo" se refería. En un correo electrónico enviado a CNN dijo que "todavía está bajo investigación en cuanto a la causa. Publicaremos esa información una vez que se cierre la investigación", agregó Thompson.

Medio locales en Oklahoma reportan que se trato de una disputa entre pandillas.

Emily Barnes, fundadora del grupo de defensa de la justicia penal Hooked on Justice, declaró a The Oklahoman que en el incidente estaban implicadas dos bandas que se suponía que debían estar separadas. Según Barnes, una de las bandas entró en el patio, lo que desencadenó la pelea.

La empresa The GEO Group, que está a cargo del Centro Correccional y de Rehabilitación de Lawton, dijo que participará en las investigaciones. El centro correccional en Lawton ha operado desde 1998, según The GEO Group, y tiene capacidad para 2,682 reclusos.

Tras el incidente, las visitas al centro penitenciario fueron canceladas durante el fin de semana, informó el ODOC a través de redes sociales.

