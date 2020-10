Optimismo y cautela: el mercado laboral de California se está recuperando, pero la tasa de crecimiento del empleo se ha desacelerado

Thornberg enfatiza que lo anterior no significa que no se sigan sintiendo los duros efectos de la recesión , especialmente entre algunas industrias e individuos, particularmente los latinos, sino que todo, desde la tasa de desempleo hasta la tasa de recuperación del empleo y el gasto de los consumidores, indica que la economía está creciendo .

Crisis económica transitoria

“Durante la pandemia yo trabajé dos meses en una bodega de Target, pero cuando me contagié de covid-19, primero me descansaron y luego me despidieron en agosto” dijo Solorio, de 31 años, a Univision Noticias. “Cuando regresé y les di los papeles de que ya estaba bien de salud, me dijeron que ya no había trabajo para mí”.