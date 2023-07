Oppenheimer, de Christopher Nolan: lo que debes saber del científico detrás de la bomba atómica (y de una de las películas más esperadas del año)

En una entrevista en 1965, Oppenheimer recordó la escena: “Sabíamos que el mundo no sería el mismo. Algunas personas se rieron, algunas personas lloraron. La mayoría de la gente estaba en silencio. Recordé la línea de las escrituras hindúes, el Bhagavad Gita; Vishnu está tratando de persuadir al Príncipe de que debe cumplir con su deber y, para impresionarlo, adopta su forma de múltiples brazos y dice: ‘Ahora me he convertido en Muerte, el destructor de mundos’. Supongo que todos pensamos eso, de una forma u otra”.