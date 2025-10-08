Disney sube los precios de las entradas a sus parques temáticos en Florida y California: esto costarán

Visitar la casa del ratón más famoso de Estados Unidos será más caro: Disney anunció un aumento en los precios de boletos para Disneyland este mes y para Disney World el próximo año.

En un comunicado, difundido en medios estadounidenses este miércoles, Disney informó de un nuevo incremento en las tarifas de entrada a sus parques temáticos con efecto inmediato para algunos boletos en Disneyland en California y con ajustes programados para fechas de alta demanda en Walt Disney World en Florida.

PUBLICIDAD

El anuncio detalla que los incrementos buscan reflejar el alza en los costos operativos y la creciente demanda durante los días festivos más concurridos, como Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo.

“Nuestro compromiso de crear experiencias mágicas para todos sigue estando en el corazón de lo que hacemos y eso nunca cambiará", dijo un portavoz de Disney en un comunicado.

Así subirán de precio los boletos en Disneyland en California

De acuerdo con los reportes, Disneyland aplicará sus aumentos más significativos en las fechas más solicitadas a finales de año.

Durante la semana de Thanksgiving del 24 al 29 de noviembre y el periodo navideño comprendido entre el 20 de diciembre al 3 de enero, el boleto de entrada de un día a un solo parque subirá de $199 a $224.

Disney explicó que los incrementos buscan equilibrar la demanda, ya que los días festivos atraen afluencias récord y una logística más costosa.

“Nuestro objetivo es ofrecer un servicio de alta calidad en todo momento, especialmente en temporadas de mayor visita”, señaló un portavoz a CBS News.

Disneyland cuenta con seis niveles de precios en función de la afluencia de público, y la mayoría aumentará moderadamente entre tres y siete dólares, un aumento menor que en años anteriores.

Mientras que el boleto más económico de $104, en la temporada con menos afluencia, se mantendrá sin cambios.

Así cambiarán los precios de los boletos para Walt Disney World en Orlando

En Walt Disney World, los boletos no sufrirán aumentos inmediatos, pero sí se esperan cambios en las tarifas en octubre del próximo año, anunció la compañía.

PUBLICIDAD

La empresa anticipó que los precios para fechas clave en 2026 superarán el actual máximo de $199, lo que representará la primera modificación significativa en más de dos años.

Según Reuters, Disney aplicará estos cambios de forma dinámica, es decir, los boletos serán más caros en días festivos o fines de semana de alta demanda, mientras que los precios base se mantendrán estables en temporada baja.

Otros servicios de Disney que subirán de precio en los parques

También los pases anuales sufrirán aumentos, el ‘Inspire Key’ incrementará su precio de $1,749 a $1,899 y el ‘Believe Key’ pasará de $1,374 a $1,474. El cambio de precio aplicará desde octubre de 2025.

Quienes opten por comprar el ‘Lightning Lane Multi Pass’, que permite saltarse las colas, encontrarán que el pase subió de 32 a 34 dólares.

El programa también está sujeto a precios variables. En días de alta demanda el ‘Lightning Lane Multi Pass’ cuesta $40 por persona.

Otros servicios como el estacionamiento y el hospedaje en los hoteles del ratón Mickey Mouse también verán modificaciones en sus tarifas, anunció la compañía.

Mira también: