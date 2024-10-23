Un crédito de hasta $8,000, nuevos 'brackets' y otros puntos que cambiarán con los impuestos del IRS en 2025

Video El IRS anuncia aumentos en las deducciones para la declaración de impuestos del 2025: esto debes saber

El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) anunció los ajustes que hará al cobro de impuestos en 2025, desde los nuevos 'brackets' o escalas tributarias hasta los montos del clave crédito por trabajo y la deducción estándar. Aquí los explicamos.

Son cambios que aplicarán a los impuestos en 2025 y, por ende, a las declaraciones de taxes del 2026. Y que se hacen todos los años para evitar que, a causa de la inflación, algunas personas terminen pagando más impuestos sin que hayan subido sus salarios.

"Escalas tributarias (o brackets) más amplias y mayores exenciones y créditos típicamente significan una menor deuda de impuestos para la mayoría de los contribuyentes" de acuerdo con un explicativo de Bloomberg Tax.

Cuáles son los nuevos 'brackets' o escalas tributarias del IRS para este 2025

En 2025 habrá siete escalas tributarias y el bracket o escalón más alto seguirá siendo de 37%.

Esas escalas fueron, en general, ajustadas por el IRS en 2.8% para contrarrestar el alza de la inflación, de acuerdo con un análisis de la organización Tax Foundation.

En la práctica, es un ajuste beneficioso para algunos contribuyentes, porque significa que una mayor parte de sus ingresos pagarán menos impuestos federales.

Para tener una mejor idea de cuántos impuestos pagaremos es importante saber cómo funcionan los impuestos federales en Estados Unidos. Al IRS no se le paga un solo porcentaje en impuestos federales. Esa agencia toma tu ingreso y lo divide en porciones a las que puede aplicar hasta siete porcentajes diferentes. Es lo que se conoce como un sistema de impuestos progresivos.

Así serán las escalas o tax brackets en 2025:





Aplicará un impuesto de 10%: a los primeros $11,925 que una persona gane en 2025 (y a los primeros $23,850 en el caso de una pareja que declara de forma conjunta)

Aplicará un impuesto de 12%: a los ingresos entre $11,926 y $48,475 (y a los ingresos entre $23,851 y $96,950 en el caso de las parejas que declaren de forma conjunta)

Aplicará un impuesto de 22%: a los ingresos entre $48,476 y $103,350 (y a los ingresos entre $96,951 y $206,700 en el caso de las parejas que declaren conjuntamente)

Aplicará un impuesto de 24%: a los ingresos entre $103,351 y 197,300 (y a los ingresos entre $206,701 y 394,600 en el caso de las parejas que declaren conjuntamente)

Aplicará un impuesto de 32%: a los ingresos entre $197,301 y $250,525 (y a los ingresos entre $394,601 y 501,050 en el caso de las parejas que declaren conjuntamente)

Aplicará un impuesto de 35%: a los ingresos entre $250,526 y $626,350 (y a los ingresos entre $501,051 y $751,600 en el caso de las pareja que declaran de forma conjunta)

Aplicará un impuesto de 37%: a los ingresos por encima de $626,351 (y a los ingresos por encima de $751,601 en el caso de las parejas que declaran de forma conjunta)

En cuánto sube la deducción estándar del IRS en 2025

La deducción estándar o standard deduction en inglés reduce el ingreso sujeto al pago de impuestos. Es un monto que determina el gobierno y que, en la práctica, busca simplificar las deducciones que hacen los contribuyentes al momento de llenar sus declaraciones de impuestos, explica Tax Foundation.





La deducción estándar de las personas que declaran de forma individual: subirá $400, a $15,000, en 2025

En el caso de las parejas que declaran sus impuestos de forma conjunta: la deducción estándar subirá $800, a $30,000

Y para quienes son cabeza de hogar: la deducción estándar subirá $600, a $22,500

Cómo cambia el clave crédito por ingresos por trabajo

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, conocido por su sigla en inglés EITC, aumentará a hasta $8,046 para los contribuyentes elegibles con tres o más hijos, lo que representa un incremento de $216 más que el crédito máximo de 2024. Estos son los montos de este crédito para otros contribuyentes:





Los contribuyentes elegibles sin hijos: podrán solicitar un crédito máximo de $649

Los contribuyentes elegibles con un hijo: podrán solicitar un crédito máximo de $4,328

Los contribuyentes elegibles con dos hijos: podrán solicitar un crédito máximo de $7,152

Por qué 2025 es un año clave y por qué nuestros impuestos podrían subir a partir de 2026

Es importante tener claro que la cantidad que pagamos en impuestos al IRS podría subir si el próximo año el Congreso deja vencer cambios aprobados temporalmente durante los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden.

Uno de ellos fue, por ejemplo, un ajuste a casi todas las escalas tributarias que mencionamos arriba. Esos cambios se hicieron en una ley de 2017 llamada Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) y vencen al cierre del 2025.

"El TCJA redujo la deuda tributaria promedio de los contribuyentes en casi todos los niveles de ingresos y simplificó temporalmente el proceso de presentar las declaraciones de impuestos a través de reformas estructurales", dijo Tax Foundation en un amplio análisis sobre esta ley.

La misma ley TCJA duplicó a $2,000 el monto del crédito por hijo, un beneficio tributario clave para miles de familias en el país. La ley también permitió que el IRS reembolse una parte de esa cantidad que se elevó en el crédito.

Asimismo, la legislación de 2017 mejoró además otras disposiciones del crédito por hijo y creó otro crédito llamado 'crédito por otros dependientes' de $500, que no es reembolsable y que puede ser reclamado por quienes tienen algunos dependientes que no califican al crédito por hijo.

Es importante para, por ejemplo, familias con menores que no tienen un número de Seguro Social y que por lo tanto no pueden acogerse al crédito por hijo.

