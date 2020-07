Nuevo fiscal dice que no presentará cargos contra el policía que mató al joven afroestadounidense Michael Brown

El máximo fiscal del condado de St. Louis anunció el jueves que no acusará al exoficial de policía que disparó fatalmente a Michael Brown en Ferguson, Missouri. Una decisión dramática que podría reabrir viejas heridas en medio de una renovada e intensa conversación nacional sobre la injusticia racial y el tratamiento policial de minorías.

Hace casi seis años, un gran jurado se negó a acusar a Darren Wilson, el oficial de policía blanco que disparó a Brown, un joven afroestadounidense de 18 años. Los líderes de derechos civiles y la madre de Brown esperaban que el fiscal Wesley Bell, el primer fiscal de raza negra del condado, reabriera el caso después de asumir el cargo en enero de 2019.

"Me rompe el corazón" por los padres de Brown, dijo Bell durante una conferencia de prensa. "Sé que este no es el resultado que estaban buscando y que su dolor continuará para siempre".

Al describir el anuncio como "una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer", Bell dijo que su oficina realizó una revisión de cinco meses de las declaraciones de los testigos, informes forenses y otras pruebas.

“La pregunta para esta oficina era simple: ¿podríamos probar más allá de toda duda razonable que cuando Darren Wilson le disparó a Micheal Brown, cometió asesinato o homicidio en virtud de la ley de Missouri? Después de una revisión independiente y profunda de la evidencia, no podemos probar que lo hizo”, dijo Bell.

Pero, dijo, " nuestra investigación no exonera a Darren Wilson".

El abogado de Wilson, Neil Bruntrager, no respondió de inmediato los mensajes telefónicos y de correo electrónico de The Associated Press.

El tiroteo de la policía en agosto de 2014 provocó meses de disturbios en Ferguson, Missouri, y convirtió al suburbio de St. Louis en sinónimo de un debate nacional sobre el tratamiento policial de las minorías. Los disturbios de Ferguson ayudaron a consolidar el movimiento nacional Black Lives Matter que comenzó después de que Trayvon Martin, un joven negro de 17 años, fuera asesinado a tiros en Florida en 2012.

El tema ha cobrado nueva vida desde la muerte de George Floyd en Minneapolis en mayo.

"Este es un momento para reflexionar sobre la vida de Michael, para apoyar a la familia de Michael y para honrar un movimiento transformador que siempre estará vinculado a su nombre", dijo Bell.

En una declaración enviada a The Associated Press, Scott Roberts, director senior de campañas de justicia penal en Color Of Change, una organización nacional de justicia racial, dijo que el anuncio de Bell "perpetúa un sistema de justicia penal que falla a las comunidades negras al permitir que la policía opere con impunidad".

"El anuncio de hoy del Abogado Bell de no presentar cargos refuerza la importancia de hacer los cambios sistémicos necesarios para terminar con la vigilancia excesiva y el racismo estructural construido para proteger a los oficiales de policía de la responsabilidad", dijo Roberts en un comunicado.

El reverendo Darryl Gray, un destacado activista de St. Louis, dijo que estaba decepcionado pero no sorprendido.

“Lo que salió de esto es un reconocimiento de que el sistema está configurado para proteger a los agentes de policía. Ahora tenemos que comenzar a abordar la legislación detrás de la cual se esconde la policía”.

Bell, quien asumió el cargo en enero de 2019 como un fiscal reformista que prometía eliminar la fianza en efectivo para los delincuentes no violentos y aumentar el uso de programas que permiten a los acusados evitar la cárcel, no enfrentó restricciones para volver a examinar la muerte de Brown por posibles cargos de asesinato. Wilson nunca fue acusado y juzgado, por lo que el doble riesgo no era un problema. No hay estatuto de limitaciones en la presentación de cargos de asesinato.

Cuando la conferencia de prensa llegó a su fin, un activista que dijo que era amigo del padre de Brown, Mike Brown Sr., estalló de ira.

"¡Se acabó! ¡Un término!" Tory Russell, de 36 años, de St. Louis, le gritó al fiscal. Los agentes de policía lo condujeron suavemente fuera de la habitación.



Más tarde, Russell le dijo a The Associated Press que su amigo "está sufriendo y no está aceptando esto".

El tiroteo ocurrió después de que Wilson le dijo a Brown y a un amigo que salieran de la calle mientras caminaban por el medio de Canfield Drive un domingo por la tarde. Se produjo un enfrentamiento entre Wilson y Brown, que terminó con el disparo fatal. Wilson dijo que Brown se le acercó amenazadoramente, obligándolo a disparar su arma en defensa propia.

El cuerpo de Brown permaneció en la calle durante cuatro horas, enojando a su familia y a los residentes cercanos. Al principio, algunas personas dijeron que Brown tenía las manos en alto cuando Wilson disparó, aunque un gran jurado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no consideraron creíbles esas cuentas.

El antecesor de Bell, el antiguo fiscal Bob McCulloch, recibió críticas considerables por llevar el caso a un gran jurado en lugar de acusar al propio Wilson. Los críticos también acusaron a McCulloch de influir en el gran jurado con su decisión de no acusar a Wilson, una acusación que negó enfáticamente. Wilson renunció días después del anuncio de McCulloch del 24 de noviembre de 2014 de que el gran jurado no acusaría al oficial.

