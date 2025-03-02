Algunas personas recibirán un cheque retroactivo del Seguro Social en marzo: te explicamos

Algunos beneficiarios del Seguro Social recibirá un cheque retroactivo único en marzo, debido a que la Administración del Seguro Social (SSA en inglés) está realizando ajustes en sus cuentas tras la eliminación —poco antes de que el expresidente Joe Biden dejara el poder— de dos normas que reducían sus beneficios.

La ley del Social Security Fairness Act puso fin dos normas. La primera fue la norma que era conocida en inglés como Windfall Elimination Provision (WEP) y que aplicaba a unos 2 millones de personas, según datos de la SSA.

En la práctica, la norma reducía el cheque del Seguro Social a personas que recibían una jubilación por un trabajo en el que no aportaron al Seguro Social (esto ocurría, por ejemplo, en empleos en gobiernos locales o el federal como policías y maestros) y que también eran elegibles a un cheque del Seguro Social por un trabajo en el que sí contribuyeron a él.

La segunda norma se conocía en inglés como Government Pension Offset (GPO) y aplicaba a cerca de 800,000 jubilados. En este caso afectaba a jubilados que recibían una pensión por un trabajo en el que no habían aportado al Seguro Social y eran elegibles también a un cheque del Seguro Social de su cónyuge fallecido.

Un cheque único en marzo por beneficios retroactivos

"Desde la semana del 24 de febrero de 2025, la SSA comenzó a pagar beneficios retroactivos y a elevar los pagos mensuales con beneficios a las personas cuyos beneficios se vieron afectados por (las normas) WEP y GPO", explicó esa oficina en su página web.

"Si a un beneficiario se le deben beneficios de forma retroactiva como resultado de la nueva ley, recibirá un pago retroactivo único, que será depositado en la cuenta bancaria que la SSA tiene en sus registros a fines de marzo. Este pago retroactivo cubrirá el aumento en sus beneficios desde enero de 2024, el mes en que el (las normas) WEP y GPO ya no aplicaban", detalló.

Y cheques del Seguro Social más altos desde abril

Además de ese cheque único de marzo, los beneficiarios a los que le aplique el cambio en la ley recibirán un cheque del Seguro Social más alto desde abril.

Ello "dependerá de factores como el tipo de beneficio y la cantidad de Seguro Social que reciban. El cambio en el pago variará de persona a persona", agregó la SSA en su comunicado. "Para algunos la variación será pequeña, mientras que para otros podría ser de $1,000 o más al mes", agregó.

Este ejemplo puede ayudar a entender el impacto de los cambios en la ley: una persona que recibe una pensión de $3,000 por un trabajo en el servicio público y es elegible a un cheque de $2,100 por los beneficios del Seguro Social de su cónyuge fallecido.

A esa persona, la Administración del Seguro Social le restaba dos terceras partes del monto de su pensión en el servicio público al cheque que se supone recibiera por el Seguro Social de su cónyuge fallecido.

Al hacer esa resta, esa persona recibía apenas $100 como cheque del Seguro Social ($2,100 - $2,000 = $100), según un ejemplo provisto por la propia agencia. Esa resta ya no se hará más.

Algunos casos "complejos" pueden demorar, advierte la Administración del Seguro Social

Las normas eliminadas afectaban mayormente a personas que habían trabajado en el servicio público, es decir, en gobiernos locales, estatales y federal: policías, maestros y bomberos, según legisladores y grupos que velan por los derechos de esos grupos y abogaron por el cambio en la ley.

"A quienes se le ajusten sus beneficios mensuales o quienes reciban un pago retroactivo recibirán una notificación por correo del Seguro Social explicando el ajuste en sus beneficios o el pago retroactivo", dijo la SSA.

La SSA "está acelerando los pagos de forma automatizada y seguirá trabajando en muchos casos complejos que deben ser analizados de forma manual, sobre una base individual caso a caso. Esos casos complejos tomarán más tiempo", agregó.

