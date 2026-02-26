Netflix Netflix se niega a aumentar su oferta por la compra de Warner y afirma que el acuerdo "ya no es atractivo desde el punto de vista financiero" Netflix se niega a aumentar su oferta para comprar el estudio y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery considera que "ya no es financieramente atractivo", en una sorprendente decisión que, en la práctica, coloca a Paramount en posición de hacerse con el control del legendario gigante de Hollywood.

Video Netflix defiende compra de Warner Bros Discovery ante el Senado y promete películas 45 días en cines

Netflix se niega a aumentar su oferta para comprar el estudio y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery, en una sorprendente medida que, en la práctica, coloca a Paramount en posición de hacerse con el control de la histórica gigante de Hollywood.

El jueves, después de que la junta directiva de Warner anunciara que la oferta de Paramount, propiedad de Skydance, era superior al acuerdo que había alcanzado previamente con Netflix, el gigante del streaming afirmó que el nuevo precio que se requeriría para comprar Warner haría que el acuerdo "dejara de ser financieramente atractivo".

A diferencia de la oferta de Netflix, Paramount quiere todas las operaciones de Warner, incluidas cadenas como CNN y Discovery. Eso situaría a CNN bajo el mismo techo que la CBS de Paramount y combinaría dos de los cinco últimos estudios que quedan en Hollywood.

Warner, propietario de HBO Max, DC Studios y títulos populares como "Harry Potter", había respaldado la propuesta de Netflix durante meses. Pero después de que Paramount aumentara su oferta rival por toda la empresa a 31 dólares por acción, además de otras revisiones, la junta directiva de Warner declaró el jueves que l a oferta "constituye una 'propuesta superior para la empresa'".

La posible unión de dos de los grandes estudios de Hollywood

La compra de Warner por parte de Paramount transformaría enormemente Hollywood y el panorama mediático en general. La CBS de Paramount ha experimentado importantes cambios editoriales, sobre todo con la incorporación de la fundadora de Free Press, Bari Weiss, a CBS News, bajo la nueva propiedad de Skydance. Y si la adquisición de Warner por parte de Paramount tiene éxito, muchos esperan que el alcance de esos cambios no haga más que aumentar.

La combinación de Paramount y Warner también uniría a dos de los cinco estudios tradicionales de Hollywood que quedan en la actualidad, además de sus canales de cine. Más allá de "Harry Potter", películas de Warner como "Superman", "Barbie" y "One Battle After Another", así como series de televisión de éxito como "The White Lotus" y "Succession", se unirían a la biblioteca de contenidos de Paramount.

En la actualidad, la lista de títulos de Paramount incluye "Top Gun", "Titanic" y "El padrino". Además de CBS, es propietaria de cadenas como MTV y Nickelodeon, así como del servicio de streaming Paramount+.

Los ejecutivos de Paramount han argumentado que la fusión será beneficiosa para los consumidores y para el sector en general. Sin embargo, los legisladores y las asociaciones del sector del entretenimiento han dado la voz de alarma, advirtiendo que la adquisición de Warner no haría más que consolidar aún más el poder en un sector que ya está controlado por unos pocos actores importantes.

Los críticos afirman que esto podría provocar la pérdida de puestos de trabajo, una menor diversidad en la producción cinematográfica y, potencialmente, más dolores de cabeza para los consumidores, que ya se enfrentan al aumento de los costos de las suscripciones a los servicios de streaming.

Preocupaciones por posible monopolio

En conjunto, la posible fusión suscita enormes preocupaciones en materia de competencia. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya ha iniciado una investigación, y se espera que otros países hagan lo mismo.

Netflix, Warner y Paramount han pasado los últimos meses en una acalorada disputa pública sobre cuál de los acuerdos tiene un mejor camino regulatorio y ofrece más valor a los accionistas de Warner. El anuncio del jueves se produjo poco después de que Paramount subiera la apuesta de su oferta.

Además de aumentar el precio de compra propuesto por Warner, la empresa también aceptó una tasa de rescisión regulatoria de 7,000 millones de dólares. Y Paramount se comprometió a adelantar una "tasa de demora" prometida anteriormente.

La empresa dijo inicialmente que pagaría 25 centavos por acción por cada trimestre que el acuerdo se prolongara más allá de finales de año. Ahora ha acordado pagar esa cantidad si el acuerdo no se cierra antes de finales de septiembre, según Warner.

Pero Paramount está asumiendo una deuda de miles de millones de dólares para financiar su oferta. Y el padre de David Ellison, el fundador de Oracle, Larry Ellison, está respaldando fuertemente la oferta de la empresa de su hijo. Los fondos soberanos extranjeros también han aportado capital para la oferta, lo que ha suscitado un gran escrutinio.

Relaciones con la Casa Blanca

Los Ellison también tienen una estrecha relación con el presidente Donald Trump, lo que pone en tela de juicio aún más la política. Trump hizo anteriormente sugerencias sin precedentes sobre su participación en la consecución del acuerdo, antes de retractarse de esas declaraciones y mantener que la aprobación regulatoria dependerá del Departamento de Justicia.

Una victoria de Paramount supondría que la CNN, a menudo blanco de las amenazas y críticas de Trump, pasara a estar bajo el control de la familia Ellison, en medio de las críticas de que su adquisición de la CBS, propiedad de Paramount, trajo consigo cambios de personal más del agrado de la Casa Blanca.

Asimismo, en lo que significó obstáculos para Netflix, los legisladores republicanos se pronunciaron en contra de la empresa durante el proceso de negociación, acusándola de promover contenidos pro-trans en su plataforma, algo que el codirector ejecutivo Ted Sarandos negó enérgicamente.

El impulso para adquirir Warner también llega pocos meses después de que Skydance cerrara su propia compra de Paramount, en una controvertida fusión aprobada pocas semanas después de que la empresa acordara pagar al presidente 16 millones de dólares para resolver una demanda por la edición del programa "60 Minutes" de la CBS.

Aun así, Trump ha seguido arremetiendo públicamente contra Paramount y "60 Minutes" desde entonces.

