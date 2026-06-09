Noticias La NASA revelará hoy en vivo los nombres de los astronautas de Artemis III: cómo y dónde ver el anuncio La agencia espacial compartirá hoy martes 9 de junio de 2026 los detalles de una transmisión especial centrada en la próxima misión tripulada con destino a la Luna. Descubre cómo seguirlo

Video NASA planea asentamiento lunar en el cráter Shackleton

Estamos a punto de descubrir quiénes se aventurarán al espacio en la próxima misión del programa lunar Artemis de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA, por sus siglas en inglés).

La NASA planea anunciar a los cuatro astronautas seleccionados para la misión Artemis III, cuyo lanzamiento podría producirse en 2027. Esta misión será la continuación de la histórica misión Artemis II, que en abril cautivó al mundo al enviar a cuatro astronautas en un audaz viaje para orbitar la Luna.

PUBLICIDAD

Pero en esta ocasión, los astronautas de la próxima misión Artemis no viajarán cerca de la Luna. De hecho, ni siquiera abandonarán la órbita terrestre.

Sin embargo, la NASA sigue considerando esta misión como una de las más complejas que jamás haya intentado. Esto se debe a que la empresa implica múltiples lanzamientos de cohetes y múltiples naves espaciales que deberán encontrar la manera de acoplarse en el espacio.

Si todo sale bien, la misión prevista para 2027 prepararía el terreno para un histórico alunizaje en 2028, el primero desde que finalizó la emblemática era Apolo de la NASA hace medio siglo.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Artemis III y cómo ver la cobertura en directo de la NASA sobre los astronautas seleccionados para la misión.

En esta fotografía proporcionada por la NASA, se observa un parche del programa Artemis flotando en la cúpula de la Estación Espacial Internacional, el 30 de marzo de 2026. (Jessica Meir/NASA vía AP) Imagen Jessica Meir/AP

¿Cuándo aterrizarán los astronautas en la Luna? Todo lo que debes saber sobre Artemis

En el marco de la campaña Artemis de la NASA, la agencia espacial planea enviar astronautas a la superficie de la Luna por primera vez desde que finalizó la era Apolo en 1972.

La Luna no solo es una cápsula del tiempo prístina, ideal para el estudio —prácticamente inalterada a lo largo de miles de millones de años—, sino que también se la considera un trampolín para la exploración humana del espacio profundo.

Uno de los objetivos principales del programa Artemis es determinar cómo los humanos pueden sobrevivir y prosperar en la superficie lunar antes de dirigirse a Marte.

La NASA anunciará la tripulación de Artemis III

La NASA tiene previsto anunciar a los astronautas seleccionados para Artemis III, la próxima misión de su programa lunar. La agencia espacial también ofrecerá información actualizada sobre su programa lunar Artemis, según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio en un comunicado de prensa el 26 de mayo.

PUBLICIDAD

¿Cuándo y cómo ver en vivo el anuncio de la NASA hoy?

La NASA ofrecerá cobertura en vivo del anuncio a partir de las 11:30 am ET del martes 9 de junio de 2026. La retransmisión en directo estará disponible en el servicio de streaming gratuito NASA+ de la agencia, así como en su canal de YouTube.

Segundos después de que se logró el exitoso despegue del cohete lunar Artemis II de la NASA desde la plataforma de lanzamiento 39-B. (Foto AP/Terry Renna) Imagen Terry Renna/AP

¿En qué consiste la misión Artemis III?

La misión Artemis III, prevista para 2027, tiene como objetivo enviar una tripulación de astronautas a la órbita terrestre mediante un lanzamiento con el imponente cohete Space Launch System de la NASA desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

El objetivo principal de la misión Artemis III es que los astronautas a bordo de la nave espacial Orion de la NASA se encuentren y se acoplen en órbita con uno o ambos módulos de aterrizaje lunares comerciales que están desarrollando SpaceX y Blue Origin.

Una vez en órbita terrestre baja, que es una trayectoria alrededor de nuestro planeta relativamente cerca de la atmósfera terrestre, la cápsula Orion se encontrará con al menos uno de los módulos de aterrizaje lunar: el sistema de aterrizaje tripulado Starship de SpaceX y el Blue Moon Mark 2 de Blue Origin.

Estas naves espaciales, ambas aún en desarrollo, alcanzarán la órbita mediante lanzamientos de cohetes separados: SpaceX con su Starship y Blue Origin con su New Glenn.

La NASA aún no ha decidido si alguno de los astronautas de la tripulación de Artemis III entrará en alguno de los módulos de aterrizaje una vez que se demuestren con éxito las operaciones de acoplamiento, según informó la agencia en un comunicado de prensa del 13 de mayo.

La tripulación de Artemis II se dan un abrazo grupal dentro de la nave espacial Orión de camino a casa. Tras dar una vuelta alrededor del lado oculto de la Luna el 6 de abril de 2026, la tripulación salió de la esfera de influencia lunar. NASA Imagen NASA

¿Cuándo se lanzó Artemis II?

Esta misión sería la continuación de Artemis II, que en abril de este año envió a cuatro humanos en una misión récord alrededor de la Luna sin alunizar.

PUBLICIDAD

Esos astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, así como Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense— se convirtieron en las primeras personas en aventurarse cerca de la Luna en más de 50 años, viajando más lejos de la Tierra que nadie antes que ellos.

Se prevé que tanto Artemis II como Artemis III sirvan como valiosos vuelos de prueba antes de que se intente el primero de muchos alunizajes tripulados, posiblemente ya en 2028.

Si bien Artemis III pondrá a prueba principalmente las capacidades de acoplamiento con los módulos lunares, responsables de transportar astronautas en órbita lunar hacia y desde la superficie de la Luna, Artemis II fue la primera prueba importante tanto del cohete Space Launch System como de la nave espacial Orion con seres humanos a bordo.

Todos esos componentes serán fundamentales, ya que la NASA pretende utilizar una serie de misiones tripuladas a la Luna en los próximos años para construir una base lunar de 20,000 millones de dólares donde los astronautas puedan vivir y trabajar a largo plazo.

Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.