Noticias ¿Quién es Frank Rubio? El astronauta hispano elegido por la NASA para la misión Artemis III Con experiencia militar, formación médica y una estancia récord en la Estación Espacial Internacional, el astronauta hispano asumirá un nuevo desafío dentro del programa lunar

Video ¿Quién es el astronauta hispano que integrará la tripulación de la misión Artemis III de la NASA?

La presencia hispana en uno de los proyectos espaciales más ambiciosos de la actualidad tendrá un nuevo protagonista; dos meses después del lanzamiento de la misión Artemis II tripulada a la Luna, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ( NASA, por sus siglas en inglés) anunció este martes 9 de junio de 2026 a los astronautas seleccionados para integrar la misión Artemis III.

Entre los nombres destacados figura el del astronauta Frank Rubio, médico, militar y veterano de la exploración espacial, quien participará como especialista de misión. En N+ Univision te contamos su historia y quién es el hispano que llegará al espacio profundo próximamente.

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Durante la presentación oficial de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, Rubio agradeció el respaldo de su familia, compañeros y del personal de la agencia espacial. "Es una bendición y un honor increíbles estar aquí representando a todos ustedes", expresó.

También reconoció el apoyo de su esposa y sus cuatro hijos, así como el trabajo de ingenieros, controladores y directores de vuelo de la NASA. "Esperamos representarlos con orgullo y ayudar a dar el siguiente paso para poder ver cómo ustedes continúan haciendo historia", señaló.

¿Quién es Frank Rubio, astronauta hispano en Artemis III?

Francisco " Frank" Rubio fue seleccionado por la NASA en 2017 como integrante de la clase de candidatos a astronauta. Nació en Los Ángeles, California, aunque considera a Miami, Florida, como su ciudad natal; además, mantiene un vínculo familiar con América Latina, ya que su madre, Myrna Argueta, reside en El Salvador.

Antes de incorporarse a la agencia espacial, Rubio desarrolló una destacada carrera militar y médica, según el sitio web oficial de la NASA. Se graduó de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point y obtuvo un doctorado en Medicina.

También se desempeñó como piloto de helicópteros UH-60 Black Hawk, acumulando más de 1,100 horas de vuelo, incluidas más de 600 horas en zonas de combate durante despliegues en Bosnia, Afganistán e Irak.

Su experiencia en el espacio comenzó con la misión Soyuz MS-22 rumbo a la Estación Espacial Internacional. Permaneció 371 días consecutivos en órbita, estableciendo el récord del vuelo espacial ininterrumpido más largo realizado por un astronauta estadounidense. Durante esa misión efectuó tres caminatas espaciales e instaló nuevos paneles solares en la estación.

La NASA anunció al astronauta hispano, Frank Rubio, como miembro de la tripulación de la misión Artemis III, programada para finales de 2027. Imagen Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio

¿Cuándo se lanzará la misión Artemis III en la que viajará Frank Rubio?

Con su incorporación a Artemis III, Frank Rubio sumará un nuevo capítulo a una trayectoria marcada por el servicio militar, la medicina y la exploración espacial, ahora como parte de una misión clave dentro del programa lunar de la NASA.

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La misión Artemis III está programada para lanzarse a mediados o finales de 2027. De acuerdo con la NASA, el vuelo está diseñado para poner a prueba las capacidades de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y sistemas espaciales comerciales necesarios para futuras operaciones destinadas a llevar astronautas a la superficie lunar.