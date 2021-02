Mujer embarazada y en coma por el coronavirus conoce a su bebé tres meses después de nacida

"Tener al bebé dentro de ella es lo que creo que la mantuvo adelante ”, afirmó Derek. “Los médicos me dijeron que estábamos a horas de un resultado diferente ese día que ingresamos".

Milagrosa recuperación

"No sabemos con precisión qué permitió que sus pulmones comenzaran a recuperarse después de dos meses de enfermedad grave", dijo el doctor Dan McCarthy, cirujano del hospital universitario.

Derek dijo que no sabe cómo se contagiaron —él y uno de sus hijos también resultaron positivos— que todo el tiempo usaron máscaras y no visitaron a familiares ni amigos. No obstante, sus hijos tenían aprendizaje en persona en la escuela y Kelsey iba al trabajo a la empresa ubicada en Middleton, donde tenía pocos contactos.