Colin Powell estaba vacunado contra el covid-19: ¿Es posible morir incluso tras recibir las dos dosis?

"Cada muerte por covid-19 es una tragedia prevenible. Mientras la prevalencia sea alta, incluso algunas personas vacunadas se contagiarán y un porcentaje bajo de ellas enfermará severamente. Un porcentaje incluso menor morirá, pero la gran mayoría de las muertes ocurren en los no vacunados. Así que vacúnate y usa máscara y limita la exposición al virus y hazte la prueba si tienes síntomas y usa la cautela. Pero no pienses que esto significa que las vacunas no funcionan (...) Siguen siendo lo más efectivo para reducir tu riesgo de muerte y de contagiar a alguien que amas", escribió la viróloga Ángela Rasmussen en Twitter.