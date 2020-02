La historia del padre Josh, un sacerdote católico casado que se opone a permitir el matrimonio para los curas

Para los amantes de la tradición, no hay nada que discutir.

"La gente como usted se interesa en los curas casados. Aquí en Santa Rica no le damos mucha importancia. Mi trabajo es cumplir con las tareas que el obispo me encargó de la mejor manera posible", declaró el padre Whitfield en una entrevista en su oficina llena de libros, en la que las fotos de su esposa e hijos se mezclan con fotos de papas y dibujos de las figuras religiosas que admira.

Los curas casados se oponen a permitir el matrimonio a los curas

"Muchos sacerdotes casados, como yo, tenemos esta postura extraña, casi contradictoria. Sé que es difícil entenderla. Pero eso es parte de la irritante belleza del catolicismo. La iglesia insistentemente piensa con una perspectiva teológica, no sociológica ni política", dijo Whitfield.

El papa Francisco ha mantenido un delicado equilibrio en torno al tema del celibato, señalando que es una tradición, no un dogma teológico, y por lo tanto está sujeto a cambios. Sus pronunciamientos van desde afirmaciones categóricas como "no estoy de acuerdo con permitir que el celibato sea opcional, no", hasta otras más ambiguas, como decir que los curas pueden ser autorizados a casarse "cuando hay una necesidad pastoral" en zonas remotas donde hay gran escasez de sacerdotes.