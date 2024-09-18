La Fed anuncia hoy su primer recorte de la tasa de interés desde 2020

La Reserva Federal de Estados Unidos concreta este miércoles una de las decisiones económicas más esperadas: el primer recorte de la tasa de interés desde el golpe de la pandemia en 2020. Una rebaja que impactará los bolsillos de muchos, pues se debe sentir ampliamente en lo que se paga por tomar dinero prestado.

El panorama de Estados Unidos ha cambiado bastante desde el último recorte de la tasa referencial en marzo de 2020. En ese momento, el banco central la llevó a casi cero cuando se desconocía cómo la propagación del coronavirus afectaría a la mayor economía del mundo.

La economía superó relativamente bien el impacto de la pandemia, pero una rápida aceleración de la inflación hizo que la Fed tomara entonces otro camino: subir de forma persistente su tasa de interés para frenar el consumo y el alza de los precios. No fue fácil. Pasaron meses para que el banco central pudiera hablar con más confianza sobre un alivio. Y para que su jefe, Jerome Powell, diera señales sobre su posible decisión futura.

Después de muchas reuniones tras las cuales se escucharon palabras muy cautelosas, demasiado cautelosas para algunos, Powell finalmente dijo a fines de agosto que había llegado el momento de un "ajuste".

Habló de un "ajuste", pero la expectativa en esta ocasión es de una rebaja de la tasa clave dado que la economía de Estados Unidos parece haber logrado el 'aterrizaje suave' del que tanto se habló —que se da cuando se desacelera la inflación sin que se contraiga el desempeño económico — y dado que el sector del empleo ha causado cierta preocupación porque el ritmo de la creación de puestos de trabajo se ha enfriado y durante varios meses de este año repuntó la tasa de desempleo.

¿Un recorte de la tasa de la Fed de un cuarto de punto porcentual? ¿De medio punto?

La tasa referencial de la Fed se encuentra en un rango que va de 5.25% a 5.5%, el más alto en casi dos décadas. La atención se centra ahora en la magnitud del recorte que decida la Fed.

Los analistas que dan sus pronósticos en la herramienta de referencia CME FedWatch se inclinaban este martes por una rebaja de medio punto porcentual, más fuerte a la de un cuarto de punto que se anticipaba hace unas semanas. El cambio se dio principalmente tras reportes de The Wall Street Journal y del Financial Times en torno a que la Fed estaría abierta a un recorte de ese tamaño.

Algunos analistas, sin embargo, siguen firmes en su 'apuesta' por un recorte de solo un cuarto de punto.

"Un descenso más importante equivaldría a una admisión implícita de que la Fed cometió un error al no flexibilizar su política (monetaria, es decir rebajar su tasa clave de interés) en julio", consideró a la agencia AFP Gregory Daco, economista jefe de EY.

BlackRock, una de las mayores gestoras de fondos del mundo, también considera improbable que la Fed opte por el medio punto. De acuerdo con un informe de la agencia EFE, BlackRock ve como "desproporcionada" la expectativa de algunos en el mercado, debido a que la inflación que no considera precios volátiles (como los de la gasolina y la comida) no se desaceleró en agosto.

Lo que decida la Fed y su impacto en otras tasas de interés

No suele ser un impacto inmediato, pero habitualmente se da. El trayecto que toma la tasa de interés de la Fed suele replicarse en otras tasas, que van desde las de las tarjetas de crédito hasta las hipotecarias y de cuentas de ahorro.

Tener esto claro y presente puede ayudarte a organizar tus finanzas personales. Si evalúas ahorrar dinero es aconsejable que intentes colocarlo pronto en una cuenta de ahorro de alto rendimiento o, si es dinero que estás seguro que no necesitarás en el futuro cercano, es recomendable revisar los intereses que ofrecen en este momento los certificados de depósito o CD's. Es probable que el interés que ofrecen los bancos sea menor si la Fed opta por recortar su tasa referencial en varias ocasiones.

Si, por el contrario, tienes deudas cuyas tasas de interés son variables es útil estar pendiente a qué movimientos hace la Fed y qué sucede con la tasa que estás pagando.

Y si estudias pedir un préstamo para comprar un auto o analizas el fuerte compromiso que supone una hipoteca, es probable que te venga mejor esperar un poco en lo que la decisión o decisiones de la Fed inciden en esos mercados.

