Jueza de Texas aprueba el traslado del narco 'El Mayo' Zambada a Nueva York: irá a juicio en la misma corte que 'El Chapo' Guzmán

'El Mayo' Zambada afirma que fue secuestrado tras ser citado a una reunión: "no me entregué"

Una jueza de Texas aprobó este jueves el traslado del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada a Nueva York, donde está acusado de dirigir una empresa criminal, conspiración de asesinato, delitos de drogas y otros.

'El Mayo' Zambada era uno de los principales líderes y cofundador del Cartel de Sinaloa. Zambada, jefe del cártel de Sinaloa de 76 años y quien eludió la cárcel durante décadas, llegó el pasado 25 de julio con Joaquín Guzmán López a Nuevo México en un avión privado.

Existe ya una acusación pendiente contra él en el Distrito Este de Nueva York y después de que la fiscalía estadounidense presentara este jueves formalmente la petición de cara a su traslado la magistrada la aceptó.

La acusación en Nueva York es una de al menos cuatro que enfrenta en EEUU. pero fue actualizada en febrero de este año y es la única que menciona el tráfico de fentanilo, el potente opioide sintético que ha generado una grave crisis de muertes por sobredosis en Estados Unidos y que se ha convertido en el centro de la política antidrogas del país.

La jueza aceptó este jueves que se fije para el imputado una comparecencia inicial "sin más dilación".

Caso de Zambada: un "thriller" de traición, intrigas y desconfianza

Zambada ha declarado que fue secuestrado en su país de origen cuando se dirigía a lo que creía que era una reunión con un funcionario mexicano.

Desde entonces se han tejido múltiples versiones. Estados Unidos y México niegan haber planificado la operación, aunque el gobierno mexicano refirió conversaciones previas entre el "Chapito", hijo de famoso narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como ‘El Chapo’ y funcionarios estadounidenses.

En el escrito publicado por su defensa, ‘El Mayo’, por quien Washington ofrecía 15 millones de dólares, dijo que fue emboscado cuando iba a reunirse con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, copartidario del presidente Andrés Manuel López Obrador, en una hacienda cerca de Culiacán.

Guzmán López sostuvo en su versión que le había pedido mediar en un conflicto entre Rocha y el diputado opositor electo Héctor Cuén, quien según el capo era un "viejo amigo" y fue "asesinado" en el mismo lugar de la emboscada.

Pero Rocha negó cualquier "complicidad" con el cártel fundado por ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’ en los años 1980 y aseguró que el día de la supuesta cita estaba en Los Ángeles, Estados Unidos. López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo respaldaron.

Una maniobra del ‘Mayo’ para eludir la justicia

México tiene un amplio historial de narcopolítica. Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), fue hallado culpable en Nueva York de proteger al cártel de Sinaloa y podría recibir cadena perpetua en octubre.

El caso Zambada ilustra que el narcotráfico "no ocurre al margen" de actores estatales, "sino que necesita de corrupción para existir y crecer", señala Cecilia Farfán, del Institute on Global Conflict and Cooperation.

La versión del ‘Mayo’, sería una maniobra para evitar un juicio en Estados Unidos, donde ya rechazó los cargos de narcotráfico y blanqueo de dinero, entre otros.

Argumentarían que "hubo una aplicación extraterritorial de la justicia estadounidense para impugnar un juicio", opina el consultor David Saucedo.

Pero ese supuesto "no va a tener valor aquí en Estados Unidos", apunta Vigil, veterano exagente de la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) asignado a México en distintos períodos.

Vigil refiere el caso de un mexicano enjuiciado hace dos décadas en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, pese a que alegaba una detención ilegal, fue liberado por falta de pruebas en este crimen atribuido al cártel de Guadalajara, simiente del de Sinaloa que tiene varias facciones.

