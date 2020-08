Juez federal ordena examinar de coronavirus a todos los reclusos y personal de un centro de detención de ICE en Bakersfield, California

“Mi cliente fue uno de los primeros enfermos; él comenzó a sentir náusea y vómitos y no lo atendieron en Mesa Verde”, dijo a Univision Noticias, la abogada Ámbar Tovar, de la Fundación Unión de Campesinos de California (UFW).

Añadió que otra abogada con quien ella trabaja llamó a una ambulancia al 911 para que fueran a recogerlo “y en Mesa Verde no le permitieron el ingreso”.

El brote de coronavirus podría haberse evitado

Sin embargo, desde marzo la ACLU ya había alertado al gobierno federal del temor de los reclusos a contagiarse del coronavirus , porque, aseguraban que les resulta imposible mantener el distanciamiento social en el interior del centro de detención o porque no podían tener acceso a lavarse las manos de manera constante, como medidas de prevención para la propagación del coronavirus.

"Eso lo hemos repetido siempre al juez y realmente no hemos visto verdaderos cambios en Mesa Verde, pero sabíamos lo que iba a suceder, y después del brote ya era demasiado tarde querer arreglar el problema”.

Gabriel Archer, portavoz de ICE en San Francisco, no respondió a Univision Noticias si existe alguna razón en particular por la que los detenidos en el centro de detención de inmigrantes de Mesa Verde en Bakersfield, California, no fueron sometidos a pruebas de covid-19, antes del brote.