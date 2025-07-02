Los cheques del Seguro Social subirán poco en 2026, según una estimación

Video Recortes sociales y más dinero para deportaciones: lo que incluye el proyecto de ley fiscal de Trump

Los cheques del Seguro Social subirán cerca de 2.5% o unos $50 por mes en 2026, de acuerdo con una estimación de la organización The Senior Citizens League, un ajuste leve que sería considerado insuficiente como sucedió con el de este año porque los jubilados sienten que no compensa del todo el avance de la inflación.

El ajuste a los cheques del Seguro Social será anunciado formalmente por la Administración del Seguro Social (SSA) a inicios de octubre. La estimación que esta organización suele dar meses antes ha coincidido en el pasado con la subida que finalmente se decreta.

Para calcular cuánto suben los cheques (lo que se conoce como COLA o ajuste en el costo de vida), la SSA utiliza como referencia un índice de precios que en específico mide los cambios en los precios de bienes y servicios en zonas urbanas.

Un estudio de The Senior Citizens League encontró que las personas sienten que sus cheques del Seguro Social no han subido lo suficiente y que la inflación ha sido más alta que lo calculado por la SSA.

"El ajuste (COLA) de 2025, que se supone modificara los cheques del Seguro Social para que mantuvieran el ritmo de la inflación en 2024, fue de 2.5%. Cuando le preguntamos a jubilados cuánto consideraban que había sido la inflación tomando en cuenta sus experiencias económicas, 80% pensó que la inflación había sido de 3% o más", se lee en un análisis de la organización.

Piden evaluar otras formas de calcular los ajustes a los cheques del Seguro Social

Por eso también consideraron que la SSA debería usar un índice de precios que ponga la lupa en los precios de bienes y servicios de mayor uso por las personas retiradas.

"Los hallazgos en este estudio nos muestran lo que los adultos mayores nos han dicho por años: los cheques del Seguro Social no mantienen el ritmo de la inflación. Si cuatro de cada cinco adultos mayores piensan que la inflación fue mayor que la reportada por el gobierno en 2024, tal vez deberíamos dejar de cuestionar sus experiencias y comenzar a cuestionar por qué el ajuste (COLA) está fallando en medirlas" adecuadamente, dijo en el informe Shannon Benton, directora ejecutiva de The Senior Citizens League.

El Seguro Social es un programa que paga cerca de $1.4 billones (trillion en inglés) a más de 71 millones de personas cada año, incluyendo personas con una discapacidad y recursos económicos bajos.

Es financiado con los impuestos. El gobierno utiliza los 'taxes' que pagan los trabajadores para pagarle entonces a las personas que se retiraron, que padecen una discapacidad, los sobrevivientes de trabajadores fallecidos y dependientes de los beneficiarios.

El dinero que no se usa va a un fideicomiso del Seguro Social. Entonces el dinero de ese fideicomiso junto con las contribuciones que siguen haciendo los trabajadores es el 'pote' con el que se pagarán las jubilaciones futuras.

El Seguro Social, en aprietos para pagar todos los beneficios en los próximos años

Hace tiempo se habla de potenciales problemas con el financiamiento del Seguro Social, mayormente a causa de cambios demográficos. Esto porque ha caído la tasa de natalidad y menos personas se suman a la fuerza laboral, lo que lleva a que entre menos dinero a las arcas del Seguro Social. Todo esto mientras se retiran más de los llamados baby boomers.

Un informe reciente mostró que las fechas en las que los fondos fiduciarios de Medicare y del Seguro Social se quedarían sin fondos suficientes llegará antes de lo anticipado previamente. Esto ante el alza de los costos de la atención médica y de la puesta en marcha de una legislación que toca desde hace unos meses los beneficios del Seguro Social de millones de personas.

Según el informe, si el Congreso no actúa, habrá recortes automáticos del 23% en los cheques del Seguro Social y del 11% en las prestaciones hospitalarias de Medicare en los próximos años.

Los fondos fiduciarios del Seguro Social en específico no podrán pagar la totalidad de los beneficios a partir de 2034, en lugar de la estimación del año pasado de 2035. Después de esa fecha, el Seguro Social solo podría pagar el 81% de las prestaciones.

