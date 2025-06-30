Muere semanas después del ataque antisemita en Boulder una anciana de 82 años que fue herida con un cóctel molotov

Video Sospechoso del ataque en Colorado confiesa que lo planeó por un año: enfrenta cadena perpetua

Luego de varias semanas de sufrir un ataque con cocteles molotov en las calles de Boulder, Colorado, Karen Diamond, de 82 años de edad, falleció el 25 de junio, se informó este lunes.

La mujer "murió trágicamente a consecuencia de las graves lesiones que sufrió en el ataque", afirmó la oficina del Fiscal del Distrito de Boulder.

PUBLICIDAD

Era casada, y tenía dos hijos varones, y cinco nietos. En su comunidad, en Boulder, era muy apreciada, afirman desde el Centro Comunitario Judío de Boulder.

"Karen era una miembro muy querida de nuestra comunidad, alguien cuya calidez y generosidad dejaron un impacto duradero en todos los que la conocieron", dijeron el director ejecutivo Jonathan Lev y el presidente de la junta directiva David Paul.

Diamond fue una de las 29 víctimas que sufrieron lesiones físicas mientras marchaban por las calle Pearl, de Boulder, el domingo 1 de junio, en una manifestación pacífica donde se demandaba la liberación de los rehenes israelíes en manos del grupo islamista Hamas, secuestrados desde el 7 de octubre de 2023.

La ciudad de Boulder explicó que la famlia Diamond ha pedido privacidad mientras enfrentan el duelo por el fallecimiento de Karen.

Duelo y tristeza por la muerte de Karen Diamond

El acusado del ataque es Mohamed Sabry Soliman, un inmigrante egipcio indocumentado de 45 años, que gritó "Palestina Libre" al momento de la agresión contra los manifestantes proisraelíes.

Las víctimas participaban en la demostración organizada por Run for Their Lives, un grupo con presencia en decenas de estados en el país que periódicamente realiza eventos para llamar la atención pública sobre los rehenes israelíes en Gaza.

Sabry Soliman ya se enfrentaba a decenas de cargos en un tribunal estatal, entre ellos intento de asesinato en primer grado, uso de un artefacto incendiario y crueldad animal, ya que un perro resultó herido en el ataque. No ha sido procesado por los cargos iniciales, que ahora incluyen asesinato en primer grado.

PUBLICIDAD

Adicionalmente, Soliman fue acusado de 12 delitos federales de odio. Se declaró inocente de esos cargos durante una vista celebrada el viernes en un tribunal federal.

Los dirigentes del Centro Comunitario Judío de Boulder anunciaron el lunes en un correo electrónico a AP que Diamond había fallecido el 25 de junio y afirmaron que se la echará mucho de menos.

"Karen era un miembro muy querido de nuestra comunidad, alguien cuya calidez y generosidad dejó un impacto duradero en todos los que la conocieron", dijo el director ejecutivo Jonathan Lev y el presidente de la junta David Paul.

"Este horrible atentado se ha cobrado la vida de una persona inocente, muy querida por su familia y amigos. Nuestros corazones están con la familia Diamond en estos momentos tan difíciles", señaló Michael Dougherty, fiscal de distrito de Boulder, en una declaración.

El exsenador del estado de Colorado Steve Fenberg marcha junto a su hija Isa en Boulder, Colorado, el domingo 8 de junio de 2025, para pedir la liberación de los rehenes israelíes. Imagen Thomas Peipert/AP

La ciudad de Boulder también expresó sus condolencias, y llamó la pérdida de Diamond como "insondable para nuestra comunidad judía, aún conmocionada por este acto de odio y violencia, y nos solidarizamos con ellos".

Y el gobernador de Colorado, Jared Polis, manifestó en que estaba "devastado por la muerte de Diamond", cuyo fallecimiento "es profundamente sentido por la ciudad de Boulder, el estado y nuestra fuerte comunidad judía".

En un mensaje en redes sociales, Polis aseguró que Diamond "nos fue arrebatada muy pronto, y lloramos su pérdida recordando su vida y el impacto que tuvo en quienes la amaron".

Durante la manifestación, Soliman se hizo pasar por jardinero y se puso un chaleco de construcción para acercarse al grupo antes de lanzar el ataque, alegan los fiscales. Los investigadores afirman que Soliman les dijo que pretendía matar a los participantes en la manifestación semanal, en la solo lanzó dos de las más de dos docenas de cócteles molotov que había preparado.