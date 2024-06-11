Un adolescente iba a una tienda a devolver una pistola de juguete. Un hombre lo mató de 7 tiros porque pensó que era un arma de fuego

Video Crímenes violentos disminuyeron un 15% en EEUU durante el primer trimestre de 2024, según el FBI

Un guardia de seguridad fuera de servicio fue acusado de asesinato tras matar a un adolescente en el estado de Washington por llevar lo que él creía era un arma de fuego, pero que en realidad era una pistola de aire comprimido.

Los fiscales acusaron este lunes a Aaron Brown Myers por la muerte de Hazrat Ali Rohani, de 17 años, frente a una tienda de artículos deportivos en Renton, cerca de Seattle.

El joven se dirigía a la tienda junto a dos amigos para devolver una pistola de aire comprimido que no funcionaba bien.

Myers, de 51 años, también enfrenta un cargo de agresión en segundo grado después de que las autoridades dijeran que apuntó con una pistola a otro de los jóvenes.

El hombre permanece en la cárcel del condado de King bajo una fianza de $2 millones.

Su abogada, Michelle Scudder, dijo a la agencia AP que su cliente creía realmente que estaba ante lo que sería un crimen violento, por lo que quería detenerlo antes de que alguien resultara herido.

"El señor Myers y su familia están devastados por esta tragedia que resultó en la pérdida de la vida de un joven”, dijo Scudder.

"Confiamos en que, en el transcurso de esta investigación, la evidencia mostrará que la única intención del señor Myers ese día fue protegerse a sí mismo y a otros de daños graves o la muerte".

¿Qué pasó el día del asesinato de Hazrat Ali Rohani?

Fue el pasado 5 de junio cuando Rohani y sus dos amigos se acercaron a la tienda para devolver su pistola.

Caminaron frente a Myers, quien estaba sentado en su auto esperando a su hijo tras haber acabado su turno como vigilante de seguridad, según declaró a la policía.

Siempre según su testimonio, Myers vio que uno de los adolescentes llevaba lo que identificó como una pistola y, además, creyó ver a otro de los amigos guardando un arma de fuego en su cintura.

El acusado pensó que iban a cometer un robo en la tienda, por lo que pareció que no tenía tiempo de llamar a la policía y salió del vehículo con su arma apuntando a los adolescentes.

Según los fiscales, Myers dijo que tenía el “deber de intervenir”.

Cuando el hombre se les acercó, uno de los adolescentes se apartó y los otros dos se detuvieron, levantaron las manos y uno colocó la pistola en el suelo, diciéndole a Myers en numerosas ocasiones que se trataba de una “pistola de aire comprimido”, no un arma de fuego.

Myers empujó entonces a uno de los jóvenes al suelo y lo redujo mientras lo sujetaba por su chaqueta, según se lee en el documento de causa presentado por la policía de Renton.

La policía asegura que Myers siguió apuntando con su arma de fuego a Rohani mientras este extendía sus manos, mostrándole al guarda de seguridad que estaban vacías.

“El acusado no tomó la medida lógica de asegurar la pistola de juguete, en lugar de agredir al adolescente que la llevaba”, dijo la fiscal adjunta principal del condado de King, Lauren Burke, en el expediente judicial.

Rohani comenzó a retroceder y se movió ligeramente hacia un lado, cuando Myers decidió abrir fuego. Sus disparos impactaron siete veces en el adolescente, la mayoría en su espalda.

La policía dijo que Myers justificó su número de disparos porque creía que otro de los jóvenes estaba intentando agarrar otra pistola de la cintura de Rohani.

Un video de seguridad muestra al adolescente agarrándose el abdomen mientras cae al suelo. Uno de sus amigos corrió a refugiarse y llamó al 911.

Rohani murió en el lugar de los hechos y la policía detuvo a Myers de manera inmediata.

Sin antecedentes penales

Aunque Myers no tiene antecedentes penales, los fiscales consideraron que la importante sentencia de prisión que podría enfrentar lo convierte en un sujeto con riesgo de fuga, por lo que pidieron para él una fianza de $2 millones.

“Solo una fianza elevada, un arresto domiciliario vigilado con dispositivo electrónico y la entrega de todas sus armas de fuego protegerán a la comunidad de un civil no capacitado que cree tener el deber de disparar contra personas que no han herido a nadie”, dijo Burke.

La policía relató que Myers ya había intentado intervenir en lo que pensaba que era un delito en 2022.

En aquel caso, llamó al 911 para denunciar que había visto a una persona en bicicleta apuntando con un arma a la gente.

Decidió seguir a la persona a una tienda hasta que llegó la policía, pero los agentes comprobaron que no tenía ningún arma y en realidad no representaba ninguna amenaza.

Pero “en este caso, el acusado atacó a tres adolescentes que no habían cometido ningún delito y en cada momento de su interacción eligió actuar con más y más violencia, hasta que terminó con el acusado quitándole la vida a Rohani”, concluyó Burke.

