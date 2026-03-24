Repartidores Donan casi un millón de dólares para que repartidor de 76 años se jubile Richard Pulley fue captado por la cámara de un timbre entregando un café en un domicilio de Manchester, en Tennessee, con dificultad debido a su avanzada edad.

Video Video: Repartidora se esconde de ICE en casa de cliente en Minneapolis

Un repartidor de DoorDash de 78 años recibió cerca de un millón de dólares tras volverse viral un video grabado por una cámara de timbre mientras realizaba una entrega con dificultad debido a su edad.

La grabación, difundida por la cliente que lo captó dejando su pedido de café, impulsó una campaña en GoFundMe que reunió 965 mil 868 dólares gracias a donaciones de personas de distintas partes del mundo.

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El protagonista, Richard Pulley, contó en entrevista con ABC News y el medio local WKRN que comenzó a trabajar como repartidor hace aproximadamente un año y medio, luego de que su esposa perdiera su empleo y enfrentaran dificultades para pagar medicamentos.

A pesar de llevar unos 15 años retirado del ambiente laboral, decidió volver a trabajar para mantenerse activo y ayudar económicamente en su hogar.

El video que detonó la historia muestra al adulto mayor subiendo lentamente las escaleras de una casa en Manchester, en Tennessee, para completar la entrega, lo que generó empatía entre los usuarios en redes sociales.

Tras viralizarse, la campaña solidaria creció rápidamente y la propia empresa DoorDash realizó una contribución económica adicional al fondo, subrayando que la historia evidenció cómo este tipo de trabajo puede conectar a las comunidades.

Mientras que GoFundMe destacó que el caso refleja el impacto que puede tener la solidaridad colectiva. Con el dinero recaudado, Pulley y su esposa planean adquirir una nueva vivienda y mejorar sus condiciones de vida durante la jubilación.

¿Quién tuvo la gran idea de ayudar al adulto mayor?

Brittany Smith tuvo un papel clave en esta historia conmovedora, ya que fue la cliente que captó en video a Richard Pulley mientras realizaba la entrega de su café. Al ver en su cámara de timbre que el adulto mayor tenía dificultades para subir las escaleras, decidió compartir la grabación en redes sociales para intentar localizarlo y conocer su situación.

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Tras encontrarlo y conocer que él y su esposa enfrentaban problemas económicos, Smith tomó la iniciativa de ayudarlo directamente. Primero le entregó dinero de su propio bolsillo y, posteriormente, creó una campaña en GoFundMe con el objetivo de que pudiera dejar de trabajar y regresar a la jubilación.

Su acción fue el detonante de toda la movilización solidaria: al difundir el caso y organizar la recaudación, logró que miles de personas se sumaran a la causa, lo que permitió reunir casi un millón de dólares para mejorar la calidad de vida de Pulley y su esposa.