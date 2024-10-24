Donald Trump es acusado de "manosear" a una exmodelo que le presentó Jeffrey Epstein: The Guardian

Video Estos son los detalles de la nueva acusación del fiscal Smith contra Trump: revelan expediente de 165 páginas

La exmodelo Stacey Williams acusó a Donald Trump de haberla manoseado después de que los presentara el financista procesado por delitos sexuales Jeffrey Epstein en la década de 1990, reveló el miércoles el diario The Guardian.

El equipo de Trump niega los hechos que, según Williams, ocurrieron en 1993.

PUBLICIDAD

Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales y se suicidó en prisión en 2019, hizo una visita improvisada a Trump con Williams a su bloque de oficinas de Nueva York.

"Me atrajo hacia él y comenzó a manosearme, me puso las manos en los pechos, la cintura, el trasero, y me quedé paralizada", contó en una llamada organizada por Survivors for Kamala, un grupo de presión que apoya a la rival presidencial demócrata de Trump, Kamala Harris.

"Estaba tan profundamente confundida sobre lo que estaba pasando, porque sus manos se movían por todo mi cuerpo y, sin embargo, estos dos hombres se sonreían y continuaban con su conversación", afirmó.

El financista neoyorquino, con poderosas redes económicas y políticas en Estados Unidos y en el extranjero, fue acusado de haber agredido sexualmente y violado a numerosas chicas.

El equipo de Trump asegura que se trata de una denuncia falsa

La AFP pidió una reacción al equipo de Trump, sin obtener una respuesta. El diario británico The Guardian citó a una portavoz de la campaña que tacha la acusación de historia "falsa".

Según ella, fue inventada por la campaña de Harris. Describió a Williams como una "una antigua activista" del expresidente demócrata Barack Obama.

Trump ha sido acusado de agresión o acoso sexual por más de 20 mujeres. Él lo niega.

El expresidente fue condenado a pagar decenas de millones de dólares a la periodista E. Jean Carroll tras ser declarado culpable de difamarla y de abusar sexualmente de ella.