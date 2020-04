Evacúan un hogar para ancianos después de que los cuidadores no se presentaran a trabajar

LOS ÁNGELES, California.- Más de 80 pacientes fueron evacuados este miércoles de un hogar para ancianos de Riverside, en el sur de California, después de que su personal no se presentó a cuidarlos durante dos días consecutivos.

Las autoridades informaron que al menos 34 pacientes y 5 empleados del Magnolia Rehabilitation and Skilled Nursing Center de Riverside están contagiados de coronavirus. La instalación ofrecía cuidados médicos a 84 personas.

En el centro hay 13 enfermeros, pero el martes solo uno de ellos se presentó a trabajar. Para no dejar a la deriva a los pacientes, la red de hospitales Kaiser Permanente y el sistema Riverside University Health enviaron a 33 enfermeros certificados.

El condado de Riverside aún no sabe por qué se ausentaron estos enfermeros. Los directivos del Magnolia Rehabilitation and Skilled Nursing Center no estuvieron disponibles para comentar al respecto.