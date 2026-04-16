Críticas

Esposa del alcalde de Nueva York se disculpa por publicaciones ofensivas del pasado en redes sociales

En una entrevista, la ilustradora Rama Duwaji reconoció sentirse avergonzada por el lenguaje que utilizó cuando era adolescente, incluyendo un insulto homófobo, y admitió que su edad no justifica el daño causado

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Por:N+ Univision
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Video Quién es Rama Duwaji, la artista que se robó el corazón de Zohran Mamdani

La ilustradora Rama Duwaji, esposa del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ofreció una disculpa pública por publicaciones que realizó en redes sociales durante su adolescencia y que han sido calificadas como ofensivas.

En una entrevista publicada el miércoles 15 de abril de 2026 por el sitio especializado en arte Hyperallergic, Duwaji reconoció sentirse avergonzada por el lenguaje que utilizó en ese entonces, incluyendo un insulto homófobo, y admitió que su edad no justifica el daño causado.

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"He leído y visto mucho de lo que otros han dicho al respecto, y entiendo el daño que causé y lo siento de verdad", dijo en la entrevista. También aseguró que comprende el impacto de sus palabras y expresó un arrepentimiento genuino.

La polémica surgió luego de que un medio conservador revisara su historial en distintas plataformas digitales y difundiera contenido antiguo que generó críticas, en un contexto en el que su esposo enfrenta escrutinio político y social.

Video Zohran Mamdani cumple 100 días como alcalde de Nueva York: ¿Ha cumplido sus promesas de campaña?

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Estas fueron las críticas por su actividad en redes y el contexto político

Además de las publicaciones de su juventud, reportes recientes señalan que Duwaji compartió en años posteriores contenido relacionado con el conflicto en Medio Oriente, incluyendo mensajes que elogiaban a mujeres militantes palestinas involucradas en ataques en décadas pasadas, así como publicaciones con posturas críticas hacia Israel.

También fue cuestionada por haber reaccionado a favor en una publicación en Instagram vinculada con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, y por colaborar como ilustradora en un ensayo cuyo autor utilizó expresiones ampliamente condenadas contra israelíes.

Ante estas críticas, el alcalde Mamdani ha reiterado que su esposa no ocupa ningún cargo público y defendió su integridad personal, aunque evitó profundizar en los señalamientos específicos.

Asimismo, reconoció que el escrutinio hacia su entorno familiar es una consecuencia directa de su carrera política, especialmente en medio de preocupaciones dentro de sectores de la comunidad judía por sus propias posturas sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

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El propio Mamdani también aclaró previamente que su esposa participó en proyectos profesionales por encargo y que no tenía relación directa con algunos autores ni conocimiento de todas sus posturas, al tiempo que calificó como inaceptables ciertos discursos difundidos en esos contenidos.

Video El candidato demócrata a la alcaldía de NYC, Zohran Mamdani, y su esposa votaron en Queens
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