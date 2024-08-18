Ernesto es otra vez un huracán: cuidado con las condiciones "peligrosas" que causará en playas de la Costa Este de EEUU

Ernesto volvió a convertirse en un huracán este domingo al alejarse de Bermuda y adentrarse en la región noreste del Atlántico, enviando potentes marejadas hacia la Costa Este de Estados Unidos.

“Ernesto vuelve a ser un huracán. Peligrosas condiciones en las playas se producen a lo largo de los Estados Unidos en la Costa Este y el Atlántico de Canadá a principios de esta semana”, dijo el Centro Nacional de Huracanes (CNH) en su reporte vespertino.

PUBLICIDAD

Los vientos máximos sostenidos de Ernesto eran de 75 millas por ahora, lo que lo convertían en un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson que mide la velocidad de los vientos. Se prevé que Ernesto siga fortaleciéndose en las próximas 12 horas, y se debilite y convierta en un ciclón post-tropical el martes, dijo el CNH.

El ciclón se ubicaba unas 520 millas al sur de Halifax, Nueva Escocia, y se espera que pase cerca del sureste de Terranova a última hora del lunes y primera del martes.

Ernesto provocará marejadas en la Costa Este de EEUU

Las marejadas generadas por Ernesto están afectando a partes de las Bahamas, las Bermudas, la Costa Este de Estados Unidos y la costa atlántica canadiense. Según el centro de huracanes, es probable que durante los próximos días se produzcan en estas zonas corrientes de resaca y oleaje potencialmente mortales.

El Servicio Meteorológico Nacional publicó anteriormente un aviso de inundaciones costeras y advirtió de un alto riesgo de corrientes de resaca a lo largo de la costa atlántica hasta el lunes por la noche. “Pueden arrastrar incluso a los mejores nadadores lejos de la orilla en aguas más profundas”, advirtió.

La advertencia se extendía desde Florida hasta la zona de Boston y partes de Maine.

En períodos de alto riesgo, las corrientes de resaca se vuelven más probables y potencialmente más frecuentes, lo que supone un peligro para todos los niveles de nadadores, no solo para los inexpertos, dijo el meteorólogo Mike Lee en Mount Holly, Nueva Jersey. “Hoy va a ser muy peligroso estar en el agua”, dijo.

PUBLICIDAD

Ernesto azotó previamente el noreste del Caribe, dejando a decenas de miles de personas sin electricidad en Puerto Rico. La compañía encargada de la transmisión de electricidad en el archipiélago, LUMA, dijo que había restablecido el suministro eléctrico a más de 1.4 millones de clientes, pero los datos del servicio del domingo mostraban más de 59,000 personas sin electricidad.

Después de limpiar y retirar los escombros, el Departamento de Educación de las Islas Vírgenes dijo que todas las escuelas públicas reanudarían sus operaciones el lunes. En Puerto Rico también está previsto que las clases comiencen este lunes, casi con una semana de retraso.

Mira también: