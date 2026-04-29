Anant Ambani Famoso multimillonario de la India busca salvar a 80 hipopótamos a casi dos años de su extravagante boda viral El magnate Anant Ambani solicitó al gobierno de Colombia que reconsidere sacrificar a los animales. Él ofreció darles hogar en su santuario.



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El millonario indio Anant Ambani, quien se volvió mundialmente famoso debido a su extravagante boda con Radhika Merchant en julio de 2024, se encuentra ahora en una labor filantrópica.

El hijo del magnate Mukesh Ambani se ha ofrecido a acoger en su santuario de vida silvestre en su país a 80 hipopótamos que actualmente viven en Colombia, donde el gobierno planea sacrificarlos.

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Dichos animales descienden de hipopótamos introducidos en dicha nación de América Latina en la década de 1980 por Pablo Escobar, de acuerdo con CNN.

El conocido narcotraficante buscaba tener uno de los zoológicos privados más grandes de la región con una amplia variedad de especímenes, indica el medio.

Desde aquel año, la población de estos herbívoros se ha disparado hasta alcanzar los 160 ejemplares y su presencia está poniendo en peligro a las especies autóctonas. Por ello, hace unas semanas, se reveló que se sacrificaría a muchos.

Famoso multimillonario quiere salvar a los hipopótamos

Fue entonces cuando Anant Ambani solicitó a las autoridades correspondientes que reconsiderara la decisión y propuso alojarlos en su centro de rescate.

“Estos 80 hipopótamos no eligieron dónde nacer, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan”, aseveró en una publicación de redes sociales, según CBS News.

“Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la capacidad de salvarlos mediante una solución segura y humanitaria, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, señaló.

En nombre del potentado, Vivaan Karani, director ejecutivo de Vantara, la reserva, aseveró que están “dispuestos a recibir y cuidar” a esos hipopótamos “en un entorno especialmente diseñado y enriquecido, concebido para garantizar su bienestar”.

La administración del lugar está abierta a hablar de su iniciativa que, de ser aceptada, se llevaría a cabo “en estricta conformidad con las aprobaciones, permisos y planificación logística” necesarios.

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La polémica con el santuario de Anant Ambani

Pese a que muchos aplaudieron su iniciativa, The Guardian retoma que Vantara, de Anant Ambani, “está envuelta en la polémica”.