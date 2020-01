Viaje a la zona más castigada por los sismos en Puerto Rico: “Tengo miedo. La tierra me quiere tragar y Dios no me contesta”

La mujer estaba orando sola, sentada en un catre militar que desde hace una semana es su cama. Pero la interrumpí, sin querer, con un saludo. Me respondió, sin palabras, con una mirada cansada, las manos puestas juntas y sucias. Entonces, hizo una genuflexión, pausó, y me dijo: “Yo le pido al Nazareno, pero no contesta mis oraciones”.