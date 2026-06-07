armas de fuego En Nueva Jersey se ha incrementado de manera exponencial el consumo de armas de fuego Gracias a una disposición de la Corte Suprema, en Nueva Jersey se pueden portar en público armas de fuego, siempre y cuando no estén a la vista. Desde que los jueces emitieron el fallo, el consumo de armas y permisos de portación oculta se ha incrementado considerablemente en el estado

Video Fallo de la Corte Suprema sobre portación de armas en NY podría afectar a Maryland

En los tres años transcurridos desde que una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos desmanteló los estándares previamente estrictos del estado para los permisos de porte de armas ocultas, el número de aprobaciones se ha incrementado casi diez veces después de lo que los activistas a favor del derecho a portar armas describen como décadas de demanda reprimida.

En 2025, Nueva Jersey emitió más permisos que en los años 2019 a 2023 juntos.

Las pistolas Smith & Wesson se exhiben en el campo de tiro ShoreShot en Lakewood el jueves 2 de abril de 2026. Imagen Thomas P. Costello

En ninguna otra parte del estado hay más personas con permisos de portación oculta, en cifras absolutas, que en Toms River, un suburbio bullicioso con más tiendas Wawa (9) que homicidios anuales (1) el año pasado, pero el departamento de policía local tramitó más de una solicitud de permiso de portación cada día, en promedio.

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El segundo municipio más grande del condado de Ocean, con más de 98,000 habitantes, representa la mayor base de clientes para el campo de tiro y la tienda Shore Shot en Lakewood, según declaró Kyle Sherman, vicepresidente y propietario de segunda generación.

Los clientes de Shore Shot suelen estar interesados en obtener permisos de portación de armas simplemente "porque pueden", después de años de tener permisos en otros estados como Pensilvania y Florida.

"Así está el mundo. Es algo básicamente humano el querer sentirse protegido y seguro, y tener un arma de fuego proporciona eso a las personas", dijo Sherman.

El sargento retirado del Departamento de Policía de Nueva York, Billy Woxholdt, de 62 años, lleva mucho tiempo portando una pistola, algo que está explícitamente permitido a los agentes de la ley, tanto en activo como retirados, según las leyes federales y estatales.

Portar un arma no es "tan aterrador como la gente piensa", pero Woxholdt, residente de Toms River, hizo hincapié en la necesidad de que quienes tengan permiso de portar armas adopten medidas de seguridad y practiquen.

"No puedes decir Lo siento. Tienes que hacer hincapié en la seguridad y la práctica", dijo Woxholdt, de la armería Guns & Roses en la Ruta 37 en Toms River. "Dios no lo quiera, si alguna vez tienes que usar un arma, no querrás dispararle a la persona equivocada".

Entre julio de 2022 y diciembre de 2025, las fuerzas del orden de Nueva Jersey expidieron más de 88,000 permisos para portar armas de fuego, según datos de la Oficina del Fiscal General. Esto equivale a unos 943 permisos por cada 100,000 habitantes.

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Es un aumento exponencial

Los departamentos de policía de Nueva Jersey emitieron tan solo 667 nuevos permisos de portación de armas entre diciembre de 2019 y junio de 2022, menos del 1 % de los permisos emitidos entre julio de 2022 y diciembre de 2025. El estado superó ese umbral de nuevos permisos antes de finales de agosto de 2022, dos meses después de la decisión de la Corte Suprema en el caso New York State Rifle & Pistol Association, Inc. vs. Bruen, el 23 de junio de 2022.

Esa decisión desmanteló casi de inmediato las leyes sobre portación oculta de armas en estados como Nueva Jersey, donde los permisos para portar una pistola solo se emitían si el solicitante podía demostrar una " necesidad justificable", en particular una amenaza creíble para su vida.

Prácticamente de la noche a la mañana, cesó la veda, permitiendo que cualquier persona con un arma solicitara un permiso para portarla, siempre que superara los estándares de cualificación y formación y pagara las tasas correspondientes.

Dawn Szalanczy, de Toms River, examina la pistola que acaba de comprar en la tienda Joe Hawk's Guns & Roses en Toms River el jueves 2 de abril de 2026. Imagen Thomas P. Costello

Si se reunieran todas en un solo lugar, las 88.205 personas a las que se les ha otorgado un permiso para portar armas desde julio de 2022 representarían el duodécimo municipio más grande de Nueva Jersey.

Toms River: la capital del porte de armas ocultas en Nueva Jersey

La capital del porte de armas ocultas en Nueva Jersey es Toms River, donde se emitieron 1.622 nuevos permisos desde julio de 2022, según los datos.

Esas cifras apenas superan las de Newark, la ciudad más grande del estado con más de 310.000 habitantes, que registró 1,600 nuevos permisos desde julio de 2022. Jersey City, la segunda ciudad más grande del estado con una población de poco más de 294,000 habitantes, tuvo 955 permisos emitidos.

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Ocho de las 20 ciudades con mayor número de nuevos permisos para portar armas se encontraban en los condados de Ocean y Monmouth: Toms River (1.º), Brick (6.º), Jackson (7.º), Lakewood (11.º), Marlboro (13.º), Middletown (14.º), Howell (16.º) y Manalapan (17.º).

Los datos resultan sorprendentes para un estado conocido por sus estrictas leyes de control de armas, y que suele figurar entre los más seguros según los defensores del control de armas. Veintinueve estados no exigen a sus residentes ningún tipo de permiso para portar un arma de fuego.

Nueva Jersey es uno de los 21 estados que exigen dicho permiso, pero tiene una de las poblaciones con menor número de personas que portan armas en el país. Menos del 1% de sus más de 9,5 millones de habitantes posee un permiso de portación de armas, según el Centro de Investigación para la Prevención del Delito, que estudia las armas, la delincuencia y la seguridad pública, y cuyos líderes abogan frecuentemente por la derogación de las leyes de control de armas.

Según el estudio del centro, Nueva Jersey es un caso atípico:

Pensilvania cuenta con 1,7 millones de titulares de permisos, la cuarta cifra más alta del país, lo que equivale a unos 13,000 permisos por cada 100.000 habitantes, es decir, el 13% de la población. Delaware tenía 31.893 titulares de permisos, aproximadamente el 3% de la población.

Michigan, que tiene unos 600,000 residentes más que Nueva Jersey, cuenta con más de 855,000 titulares de permisos, lo que representa aproximadamente el 8,4% de la población.

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Virginia, que tiene unos 600,000 residentes menos que Nueva Jersey, cuenta con más de 701,000 titulares de permisos, lo que representa aproximadamente el 7,9% de la población.

A nivel nacional, existen 6,108 permisos por cada 100,000 habitantes, lo que representa aproximadamente el 6,1% de la población, según el estudio del centro de noviembre de 2025.

Nueva Jersey es también uno de los cinco estados donde portar armas de fuego a la vista (llevar o portar el arma visiblemente) es expresamente ilegal.

"Si lo analizamos desde la perspectiva del resto del país, la verdadera pregunta es: ¿Dónde ha estado Nueva Jersey? ", declaró Scott Bach, director ejecutivo de la Asociación de Clubes de Tiro con Rifle y Pistola de Nueva Jersey. Además señaló que "Nueva Jersey es uno de los pocos estados atípicos que han suprimido y restringido activamente el derecho de las personas a portar armas de fuego para defensa personal. Cuando se dictó la sentencia del caso Bruen, Nueva Jersey se vio obligada a empezar a expedir permisos».

La prensa analizó específicamente los datos del Fiscal General de EE. UU. relativos a los nuevos permisos emitidos, no solo a las solicitudes presentadas. Sin embargo, desde la decisión del caso Bruen, Nueva Jersey aprobó más del 99,5 % de todas las solicitudes de permisos para portar armas.

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Para obtener un permiso de porte de armas en Nueva Jersey, los solicitantes deben tener al menos 21 años y estar legalmente autorizados para poseer un arma de fuego, lo que incluye contar con una identificación de comprador de armas de fuego. Para ello, deben proporcionar referencias y someterse a verificaciones de antecedentes penales y de salud mental. Además, deben poseer el arma de fuego antes de solicitar el permiso.

Para obtener un permiso de portación de armas, también es necesario completar una prueba de tiro real y recibir capacitación en el uso de la fuerza.

"Hay que conocer bien el arma y saber para qué se va a usar", dijo Dan Ortiz, un veterano del ejército de 48 años, propietario de armas y portador de un permiso de portación, residente de Bayville. "Si vas a obtener un permiso de portación, debes asegurarte de sentirte cómodo con el arma y al dispararla, no solo comprar una porque puedes hacerlo gracias a la Segunda Enmienda".

El sargento retirado del Departamento de Policía de Nueva York, Billy Woxholdt, de Toms River, posee un permiso para portar armas ocultas y fue entrevistado en la armería Guns & Roses de Toms River el jueves 2 de abril de 2026. Imagen Thomas P. Costello

El hecho de que alguien tenga permiso para portar una pistola no significa que la lleve consigo en todo momento

La mayoría de los estados tienen leyes que prohíben portar armas de fuego en lugares como escuelas, iglesias, bares o restaurantes que sirven alcohol, aunque la lista de lugares varía de un estado a otro.

La ley de Nueva Jersey sobre lugares sensibles se aprobó tras la sentencia del caso Bruen. Poco después, una coalición de demandantes que representaban a activistas a favor de las armas presentó una demanda federal, pero un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito ratificó la ley en septiembre de 2025. Desde entonces, los demandantes han solicitado al pleno del tribunal que revise el caso.

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“La respuesta de Nueva Jersey al caso Bruen ha sido una contramedida exitosa y decisiva”, dijo Sam Levy, director de defensa de políticas de Everytown for Gun Safety, una destacada organización sin fines de lucro que aboga por el control de armas. “Mediante una acción legislativa decisiva para fortalecer los requisitos de porte oculto de armas y establecer políticas en torno a lugares sensibles donde no se pueden portar armas, Nueva Jersey ha mitigado el impacto del fallo de la Corte Suprema”.

“Nueva Jersey es la prueba de que, incluso ante los cambios a nivel federal y los intentos de socavar las leyes de seguridad de armas de sentido común, las políticas estatales pueden servir como una poderosa barrera para mantener seguras a las comunidades.”

Hasta 2022, las leyes de armas de Nueva Jersey exigían que los solicitantes demostraran una "necesidad justificada" para portar un arma de fuego en lugares públicos debido a una amenaza específica contra su vida.

Todo eso cambió en el caso Bruen, un caso ante la Corte Suprema que surgió a raíz de la negativa de dos miembros de un club de tiro de Nueva York a quienes se les eximió del permiso para portar armas alegando un "interés generalizado en la autodefensa". En la decisión de la Corte, con un resultado de 6 a 3, el juez asociado Clarence Thomas opinó que "no conocemos ningún otro derecho constitucional que un individuo pueda ejercer solo después de demostrar a los funcionarios gubernamentales alguna necesidad especial".

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En una opinión disidente, el juez Stephen Breyer escribió que la decisión "respalda severamente los esfuerzos de los estados" para "abordar algunos de los peligros de la violencia armada".

Se muestran pistolas en el campo de tiro ShoreShot en Lakewood el jueves 2 de abril de 2026. Imagen Thomas P. Costello

Nueva Jersey en cifras

Ajustando por población, el municipio de Mantua en el condado de Gloucester tuvo la mayor cantidad de permisos entre los municipios con 10,000 o más residentes, aproximadamente 334 permisos nuevos por cada 10,000 residentes emitidos desde julio de 2022. En la costa, Millstone, en el condado de Monmouth, tuvo 273 permisos nuevos, la tercera mayor cantidad, mientras que Lacey tuvo 180 permisos por cada 10 000.

En total, el condado de Ocean registró la emisión de 7,457 nuevos permisos entre sus 654,362 residentes, la segunda cifra más alta después de Bergen (7,593 permisos). El condado de Monmouth registró la emisión de 7,450 nuevos permisos.

Los clientes de armerías entrevistados por la prensa, procedentes de Toms River y alrededores, citaron unánimemente la seguridad como su principal motivación para portar un arma, una opción de emergencia en caso de que surgiera una situación peligrosa.

Pero no pudieron señalar un momento específico en el que desearan haber estado armados.

"Creo que la mayor idea equivocada es que esto se va a convertir en una situación de salvaje oeste», dijo Harry Reavis, un residente de 62 años del condado de Middlesex que estaba de compras en Shore Shot en Lakewood. "Sin embargo, estoy convencido de que un buen tipo con un arma detendrá a un mal tipo con un arma. Gracias a Dios, todavía no he tenido esa sensación".

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Dawn Szalanczy, de 59 años y residente de Toms River, compró una pistola Browning 1911-380 en la armería Guns & Roses, ubicada en la Ruta 37, cerca del límite entre Toms River y Manchester. La pistola parecía lo suficientemente pequeña como para caber en su bolso, pero aún está considerando si debería obtener un permiso para portar armas ocultas.

“Creo que es necesario estar informado y ser inteligente en el manejo de las armas, pero creo que todos deberían tener un permiso para portar armas ocultas”, dijo Szalanczy . “Especialmente en estos tiempos, creo que es muy importante que las mujeres tengan (un arma)”.

“Se oyen muchas historias sobre la cantidad de mujeres que son atacadas, así que es muy importante que sepan defenderse. Creo que deberíamos llevar un arma. Es nuestro derecho.”

Según los datos del Sistema Uniforme de Denuncia de Delitos (UCR, por sus siglas en inglés) publicados por el FBI, la policía de Toms River reportó 98 agresiones con agravantes, 28 violaciones, 10 robos y un homicidio en 2024.

La tasa de delitos violentos denunciada por la policía de Toms River fue inferior a la de otros 146 departamentos del estado.

Una particularidad del norte del condado de Ocean es la floreciente comunidad judía ortodoxa de la zona.

Se ha registrado un aumento de los ataques antisemitas en todo el país, pero en el condado de Ocean, donde la población judía es mucho más visible, los ataques se han vuelto más violentos. Una investigación del Asbury Park Press de 2024 reveló que se produjeron aproximadamente ocho incidentes de odio con motivación antisemita por cada 10 000 habitantes en el área metropolitana de Lakewood, más del doble de la tasa estatal.

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Durante un período de seis años, se registró aproximadamente un incidente por semana en la zona.

Se produjo un aumento notable en la emisión de nuevos permisos de portación de armas en los meses posteriores a los ataques de Hamás en Gaza el 7 de octubre de 2023, que desencadenaron la última guerra entre Israel y Hamás.

Según datos de la Fiscalía General, entre noviembre de 2023 y enero de 2024 se emitieron 463 nuevos permisos en la zona de Lakewood, en comparación con tan solo 261 en los tres meses anteriores.

Shlomo Schorr, director de asuntos legislativos de la oficina de Agudath Israel en Nueva Jersey, prevé que esos pequeños aumentos provengan de judíos ortodoxos que buscan formas de armarse para protegerse, según declaró Schorr.

“Cada vez que ocurre un incidente como el que tuvimos en Michigan, se observa un ligero aumento a medida que la gente se vuelve más consciente de la seguridad”, dijo Schorr, refiriéndose a un incidente ocurrido el 12 de marzo en el que un hombre estrelló su vehículo contra una sinagoga en West Bloomfield, Michigan, y abrió fuego. Un guardia de seguridad resultó herido en el ataque.

¿Estamos más seguros?

La cuestión de la seguridad es el punto central de controversia entre los defensores de la Segunda Enmienda y los activistas del control de armas.

Los defensores del derecho a portar armas argumentan que tener armas de fuego en manos de personas cualificadas y entrenadas proporciona protección en caso de emergencia y actúa como elemento disuasorio para los posibles delincuentes.

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En julio de 2021, aproximadamente un año antes de la decisión del caso Bruen, se registraron 1.247 delitos violentos en Nueva Jersey: agresiones con agravantes, homicidios, violaciones y robos, según datos del UCR.

El número de incidentes delictivos aumentó cada año hasta 2025, cuando descendió a 1.468 delitos violentos en julio de 2025.

Los datos del UCR presentan deficiencias inherentes debido a la irregularidad en la presentación de informes por parte de algunos departamentos de policía. Además, los datos sobre delitos no incluyen la innumerable cantidad de incidentes que no se denuncian a la policía cada año.

“Los delincuentes lo piensan dos veces porque podrías estar armado”, dijo Bach, de la Asociación de Clubes de Tiro con Rifle y Pistola de Nueva Jersey. “Y cuando los delincuentes no pueden distinguir entre las ovejas y los lobos, todo el rebaño está más seguro”.

Los defensores del control de armas argumentan que la mera presencia de un arma pone en peligro la seguridad de todos los demás.

En esencia, los seres humanos somos propensos a cometer errores y a tomar malas decisiones. Ya sea un disparo accidental o apuntar con un arma a la persona equivocada —creyendo que representa una amenaza—, esos errores pueden resultar fatales, según afirman los defensores de los derechos humanos.

"La presencia de armas en todas partes conlleva un riesgo muy conocido de ciertos daños. Más armas en público significan un mayor riesgo de altercados que se tornan violentos", dijo Levy, de Everytown.

Un empleado dispara una pistola en el campo de tiro ShoreShot en Lakewood el jueves 2 de abril de 2026. Imagen Thomas P. Costello

Pero según el Centro de Investigación sobre la Violencia Armada de Nueva Jersey en la Universidad de Rutgers, el uso defensivo de armas de fuego es "muy poco común".

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En un estudio nacional realizado en mayo de 2024, casi el 92 % de los 3000 propietarios de armas encuestados no reportaron haber usado armas en defensa propia en ningún momento de su vida. Además de disparar contra una amenaza percibida o en sus inmediaciones, el uso defensivo de armas también incluye mostrar el arma a la amenaza o informarle sobre ella.

Aproximadamente tres cuartas partes de los encuestados dijeron que solo le habían contado a alguien que consideraban una amenaza acerca de su arma o se la habían mostrado.

Según el estudio, solo alrededor del 1% disparó alguna vez en las proximidades de la amenaza percibida o contra ella. Y de esas personas, el 60% había recibido disparos previamente, lo cual no es representativo de la mayoría de los propietarios de armas de fuego, afirmó Michael Anestis, director ejecutivo del Centro de Investigación sobre la Violencia Armada de Nueva Jersey.

La idea de que un arma es una "herramienta de protección en un mundo inseguro" proviene de décadas de marketing de gran éxito, una " capitalización del miedo muy lucrativa desde el punto de vista financiero", dijo Anestis.

"La gente ha interiorizado la idea de que el mundo es peligroso y que las armas de fuego son herramientas de seguridad", dijo. "Y en general, no se les ha informado sobre la magnitud de los riesgos que conlleva el acceso a las armas de fuego, ni sobre la probabilidad extremadamente baja de que las utilicen para defenderse".

Ha habido numerosos casos en los que alguien disparó su arma alegando defensa propia porque confundió un objeto común —como un paquete de Skittles, en el caso del asesinato de Trayvon Martin en 2012— con un arma, añadió Anestis.

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"¿Fue un acto defensivo? ¿O fueron ellos los agresores? ", preguntó. "Que alguien diga que usó un arma en defensa propia no significa que realmente lo fuera. Y el hecho de usar un arma no significa que no se pudiera defender sin ella, ni que su uso haya tenido un resultado positivo»", conclyó Anestis.

Gran demanda de armas pequeñas

Lo que no admite discusión es la demanda. Las pistolas siempre habían sido el producto más vendido en las armerías, pero desde la sentencia del caso Bruen, son las pistolas más pequeñas y fáciles de ocultar las que impulsan el negocio.

“Es una buena manera de protegerme; en caso de robo o cualquier otra cosa que me suceda, al menos tengo cierta protección”, dijo Sam Dalia, residente de Eatontown, poco después de una sesión de práctica en el campo de tiro Shore Shot Pistol Range en Lakewood. Dalia, de 64 años, es propietaria de un restaurante y con frecuencia transporta dinero en efectivo desde y hacia el negocio.

“Llevo allí 40 años y nunca he tenido ningún problema, pero nunca se sabe. Es mejor tener protección y no necesitarla, que no tenerla si llegas a necesitarla.” Según los propietarios de las tiendas Shore Shot y Guns & Roses, estas "armas de porte oculto" representan aproximadamente el 75% de las ventas.

No hace mucho, esos modelos estaban entre los menos vendidos, dijo Joe Hawk, propietario de Guns & Roses. Las ventas aumentaron hasta un 20% inmediatamente después de la decisión del caso Bruen, y ahora los distribuidores venden armas de porte oculto a una tasa de casi 3 a 1 en comparación con las de mayor calibre, agregó.

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“Teníamos algunos armazones más pequeños que estuvieron aquí durante un año y, para esta tienda, eso es mucho tiempo”, dijo Hawk. “Ahora es casi imposible conseguir un arma pequeña de segunda mano para portar oculta”.

Shore Shot, que también cuenta con un campo de tiro cubierto adjunto, experimentó un aumento en sus cursos de capacitación y calificación para aspirantes a obtener un permiso, dijo Sherman. Y los clientes habituales que normalmente se mostraban reacios a las pistolas más pequeñas de repente se interesaron después de Bruen.

“Los tipos que siempre habían tenido armas nunca compraban las armas pequeñas porque no podían llevarlas encima”, dijo Sherman, copropietario de Shore Shot. “Pero cuando ocurrió el caso Bruen, todo el mundo salió corriendo a comprar armas para portar”.

En Guns & Roses, Hawk desaconseja a los compradores primerizos adquirir pistolas sin seguro o con gatillo muy sensible. Por ejemplo, muchos clientes nuevos realizan una búsqueda rápida en Google antes de ir a la tienda a comprar una pistola Glock: «Es una gran arma porque siempre se dispara, pero ese es el problema, siempre se dispara», dijo Hawk.

“Lo primero que hay que preguntar al cliente es si alguna vez ha disparado un arma y si tiene hijos en casa”, dijo Hawk.

Shore Shot alquila armas a sus clientes antes de la compra, lo que les permite familiarizarse con ellas antes de decidir si las adquieren, requisito indispensable para obtener un permiso de porte oculto.

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Según Sherman, se trata de un paso importante para la venta de armas de fuego ocultas, ya que una pistola de menor tamaño suele ser más difícil de controlar.

“Hay armas que pueden ser más grandes en la mano, pero más difíciles de ocultar. Y luego están las que se pueden ocultar muy fácilmente, pero no son tan buenas para disparar”, dijo Sherman.

“Cuanto más pequeño sea, más fácil será ocultarlo y transportarlo, pero más difícil será dispararlo.”

En la exposición Guns N' Roses de Toms River, el jueves 2 de abril de 2026, se exhibe una pistola Sig Sauer. Imagen Thomas P. Costello