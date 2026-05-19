Scott Bessent El Secretario del Tesoro equipara el cartel de Sinaloa a Hezbolá en una conferencia sobre frenar la financiación al terrorismo Scott Bessent pidió este martes en París "firmeza" a los socios de Washington ante “la variedad de terroristas” a la que se enfrentan “desde Hezbolá, hasta el Cartel de Sinaloa”

Video EEUU advierte a Irán; "Elijan sabiamente" ante un bloqueo y presión económica sin precedentes | Pete Hegseth

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió este martes “ firmeza” a los socios de Washington para combatir diferentes tipos de terrorismo, desde el iraní hasta el del cártel de Sinaloa con estas palabras: “Nuestros socios en todo el mundo -agregó- tendrán que responder con fuerza ante la variedad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hezbolá hasta el Cártel de Sinaloa”.

El responsable del tesoro dedicó gran parte de su discurso al régimen de Irán e instó a los socios europeos a tomar medidas urgentes.

“Nuestros socios europeos han de unirse a Estados Unidos para tomar medidas contra Irán mediante la designación de los financiadores y el desenmascaramiento de sus empresas fantasma y pantalla, el cierre de sus sucursales bancarias y el desmantelamiento de sus aliados”, afirmó Bessent.

PUBLICIDAD

“Campaña sin precedentes”

Bessent presentó su agenda exterior como una “campaña sin precedentes para combatir el financiamiento del terrorismo”. Aseguró que el gobierno de Trump consagró la doctrina de que “la seguridad económica es seguridad nacional”.

En referencia a Irán, lamentó en su discurso tener la sensación de que su país se encuentre “solo” a la hora de combatir “con determinación” lo que denominó como “terrorismo iraní”.

“Aplastar la amenaza del terrorismo nos obliga a todos a sumarnos y erradicar la financiación que lo sustenta: desde empresas fantasma con presencia en Europa hasta redes bancarias clandestinas que operan en Oriente Medio y cárteles de la droga en todo el hemisferio occidental. Porque, en esencia, las sanciones no son actos de agresión, sino instrumentos de paz. Su propósito no es condenar a naciones ni a personas a un aislamiento indefinido, sino crear las condiciones que puedan acelerar un cambio de comportamiento”, recalcó.

Bessent hizo un llamado a aliarse para combatir esas formas de terrorismo con un frente común. “Si comparten nuestra indignación ante la agenda desestabilizadora de Irán, los terroristas que pretenden tomar como rehén a la economía global, los carteles de la droga que envenenan a nuestras comunidades y las amenazas a vidas inocentes, este es el momento de unirse a los Estados Unidos para actuar de manera enérgica», instó.

La política de sanciones

También explicó la política de sanciones económicas que practica Washington para castigar a ciertos gobiernos y aclaró que “se ajusta cuidadosamente” a los “objetivos específicos” de EEUU.

PUBLICIDAD

Y se refirió además a la reciente intervención en Venezuela en estos términos: “Vimos esto con las acciones históricas del presidente con Siria, y lo estamos presenciando de nuevo a medida que los Estados Unidos guían a los venezolanos hacia la prosperidad tras décadas de represión”.

Bessent agregó que EEUU ayudará “a las instituciones financieras a centrarse en los esquemas más sofisticados de evasión de sanciones financieras terroristas”.

“Las sanciones no deberían prolongarse tanto tiempo que sus efectos previstos acaben creando consecuencias imprevistas. Las acciones más eficaces son enérgicas, dirigidas y con plazos definidos para generar efectos específicos”, aseguró.