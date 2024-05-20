Desde leche hasta pañales: Target recortará precios mientras la inflación asfixia los bolsillos

Video Un alivio para tu bolsillo: varios alimentos han bajado de precio y algunas tiendas anuncian descuentos

Target recortará los precios de cientos de productos esenciales durante el verano, desde pañales hasta leche, en momentos en que la inflación erosiona los presupuestos de muchos hogares en Estados Unidos y cada vez más personas frenan sus gastos.

Los recortes de precios, que ya fueron aplicados a 1,500 productos, llegarán a abarcar hasta 5,000 productos alimenticios y de consumo del hogar. Target y otras minoristas han puestos los ojos en los consumidores a los que se les complica cubrir todas sus necesidades, pese a que la inflación ha dado cierto respiro si se le compara con la de hace un año.

PUBLICIDAD

Muchos de ellos están optando por las marcas privadas de Target y otras grandes cadenas, que usualmente son más baratas que las marcas más conocidas.

Target lanzó una colección de marcas en enero que se llama Dealworthy e incluye 400 productos básicos, que van desde ropa hasta electrónicos, y que cuestan desde $1 hasta menos de $10, en su mayoría.

La semana pasada, McDonald's dijo que planifica vender un combo de comida de $5 en Estados Unidos desde el próximo mes, en un intento por contrarrestar una desaceleración en sus ventas en medio del alza generalizada de los precios en el país.

Walmart reportó sólidas ventas la semana pasada, apoyada por las compras de clientes de ingresos de más de $100,000 anuales que están tratando de reducir sus gastos. Target, por su parte, reportó en marzo la primera caída en sus ventas en siete años.

La inflación en Estados Unidos ha permanecido en un nivel alto en los primeros tres meses del año, tras haberse desacelerado durante la segunda mitad del 2023. Las cifras del inicio del 2024 han alejado la esperanza de que la inflación se siga desacelerando gradualmente y, de hecho, elevó los temores a que posiblemente vuelva a repuntar.

Target dijo que los recortes de precios serán puesto en marcha de forma consistente en el verano, tanto en marcas nacionales como propias. "Estas reducciones se suman a los precios bajos de todos los días, que ajustamos de forma habitual para ser competitivos en el mercado", dijo la cadena en un comunicado.

Mira también: