Cómo EEUU y Japón tratan de frenar el “peligroso” avance de China en Asia

La visita del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, a Estados Unidos esta semana está generando grandes expectativas sobre cómo estos países unirán fuerzas contra un rival común: China, un país cada vez más poderoso.

Esta es la primera visita de Estado en casi una década de un primer ministro japonés a Washington, y Kishida ya adelantó que en la reunión del miércoles con Joe Biden buscará "avanzar en la cooperación con países afines en seguridad, incluyendo equipamiento y tecnología de defensa”.

PUBLICIDAD

El premier nipón hizo estas declaraciones antes de su viaje y mencionó "el entorno de seguridad cada vez más complicado" que enfrenta Japón frente a China.

Una visita en busca de alianzas

Japón se siente cada vez más incómodo ante el crecimiento y alcance de China en la región Indo-Pacífica, incluida su diplomacia de "guerrero lobo".

En el pasado, los diplomáticos chinos tendían a mantener un perfil más bajo y a ser bastante cautos y moderados en su forma de interactuar con el mundo exterior.

“ Recientemente se han vuelto mucho más estridentes, mostrando comportamientos que van desde salir airados de una reunión internacional hasta gritar a sus homólogos extranjeros e incluso insultar a líderes extranjeros”, explica la oficina nacional de Investigación Asiática.

Otra cosa que incomoda a Japón es que China ha intensificado sus ciberataques, además de su acoso a barcos y aviones de otros países.

En su viaje a EEUU, entre el 8 y el 14 de abril, Kishida se reunirá con Biden en la Casa Blanca el miércoles y al día siguiente participará en una cumbre tripartita con el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr.

Con esta reunión Japón y EEUU estrecharán sus lazos en materia de defensa con Filipinas. Se espera que los tres líderes discutan un refuerzo de la cooperación en materia de seguridad en un momento en que aumentan las tensiones con China.

¿En qué consistirán los esfuerzos contra China?

Japón, al igual que Filipinas, mantiene disputas territoriales con Pekín, y viene denunciando en los últimos años un incremento de la actividad militar china en sus aguas que han provocado algunos incidentes.

Entre Filipinas y Japón ya existen acuerdos de seguridad, pero ahora buscarán el apoyo de EEUU para cortarle camino a China.

PUBLICIDAD

Los tres países buscarán ahora dar un paso más en esta red de cooperación con la creación de un marco para coordinar respuestas en caso de incidentes marítimos y para reforzar las maniobras militares conjuntas.

Esto incluirá aspectos más concretos como la participación de elementos de las guardias costeras niponas y filipinas en misiones de patrulla lideradas por EEUU en el Indo-Pacífico que arrancarían este mismo año, según señalaron fuentes diplomáticas a la cadena japonesa NHK.

Otra "capa" más del entramado que aspiran a crear los tres países sería el establecimiento de una plataforma conjunta de ciberdefensa, lo que supondría una expansión del esquema actual con el que cuentan Japón y EEUU, y concebido principalmente para hacer frente a ciberataques procedentes de China, Rusia o Corea del Norte, según adelantó el diario nipón Nikkei.



También se espera que acuerden un plan para establecer un nuevo marco de codesarrollo de armamento y permitir la reparación y el mantenimiento de buques de guerra estadounidenses en Japón para apoyar sus operaciones en el Pacífico Occidental.

De acuerdo con un funcionario de la administración Biden, que solicitó el anonimato, EEUU pretende señalar claramente a Pekín que son "tres democracias marítimas totalmente alineadas con los mismos puntos de vista sobre cómo debe gobernarse el mar de China Meridional según el derecho internacional".

La alianza de defensa AUKUS está considerando sumar a Japón

En los últimos años, el gobierno de Kishida ha tomado medidas audaces para incrementar la fuerza militar del país y espera demostrar que está dispuesto y es capaz de elevar su cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Kishida ha prometido duplicar el gasto en defensa e impulsar la disuasión frente a una China cada vez más poderosa, algo que Japón considera una amenaza para su seguridad.

Por ello, la noticia de que la alianza de defensa de EEUU, Reino Unido y Australia (AUKUS) está considerando sumar a Japón en algunos proyectos militares navales, ha causado altas expectativas en ambas partes.

La AUKUS busca contrarrestar la presión militar de China en Asia, ya que Pekín está reforzando su proyección de fuerza en aguas del mar de China Meridional y alrededor de Taiwán, lo que está incrementando las tensiones con sus vecinos.

De momento, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo este martes que los socios del pacto de seguridad AUKUS abordarán "proyecto a proyecto" la posible asociación de Japón.

Pero resaltó que "Japón es un candidato natural (...) es lógico que nos fijemos en él para cooperar". Sin embargo, Albanese aclaró que la AUKUS "no se propone ampliar el número de (países) miembros".

Aunque desde el fin de la Segunda Guerra Mundial Japón ha limitado su desarrollo armamentístico a las capacidades defensivas de su territorio, mantiene una industria de defensa avanzada y una cooperación muy cercana con Estados Unidos.

“Japón dispone de capacidades tecnológicas avanzadas muy demandadas en AUKUS”, explica John Blaxland, profesor del centro de estudios estratégicos y de defensa de la Universidad Nacional Australiana

“Esto incluye la investigación y la tecnología nucleares, que podrían resultar útiles cuando los socios de AUKUS intenten acelerar la cantidad, la escala y la velocidad de producción de submarinos de propulsión nuclear”, agrega Blaxland en un artículo publicado en The Conversation.

PUBLICIDAD

La experiencia de Japón no se extiende necesariamente a la tecnología nuclear armamentística, pero su capacidad en energía nuclear civil le sitúa a la cabeza de los posibles candidatos a comprometerse en este frente contra China.

¿Por qué a EEUU le interesa una alianza con Japón?

La encargada de Asia Oriental y Oceanía de la Casa Blanca, Mira Rapp-Hooper, admitió el martes ante la prensa que la actualidad geopolítica es "compleja" y que Biden dé prioridad a las alianzas en una región que se considera "decisiva" para la política exterior estadounidense.

Desde hace años, la relación bilateral entre EEUU y China se ha visto afectada por la actividad militar de Pekín en las islas del mar del Sur, en un territorio cuya soberanía está en disputa y que se supone que tiene grandes riquezas de hidrocarburos.

EEUU pide a China que detenga sus esfuerzos y afirma que Pekín está colocando equipo militar y multiplicando pistas de aterrizaje en una cadena de islas artificiales. Los chinos dicen que las construcciones tienen principalmente fines civiles.

Por ello, la visita de Estado de Japón tiene a la administración Biden "muy entusiasmada". De acuerdo con reportes en medios, Biden y Kishida podrían acordar la mayor modernización de las estructuras de mando y control entre Estados Unidos y Japón en décadas.

Esto haría que sus dos ejércitos fueran más ágiles en caso de crisis, por ejemplo, durante una invasión china a Taiwán, según los expertos.

Actualmente EEUU tiene 54,000 militares en Japón que deben informar al Mando Indo-Pacífico en Hawaii, a unas 4,000 millas de distancia y 19 horas de retraso, para asuntos de operaciones conjuntas.

El equipo de Biden resaltó el trabajo efectuado en formato trilateral. El contacto entre los EEUU, Japón y Filipinas comenzó hace cerca de nueve meses y desde entonces asesores de los respectivos gobiernos han estado en contacto.

PUBLICIDAD

De enemigos durante la Segunda Guerra Mundial a aliados contra China

EEUU y Japón tienen una larga historia de tensiones y conflictos, pero la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945 después de que EEUU lanzara bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, definitivamente es la que más ha marcado la relación.

Tras la rendición de Japón, las fuerzas de ocupación estadounidenses redactaron una nueva constitución para el país, que prohibía el uso de la fuerza para resolver disputas internacionales.

En 2016, Barack Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar Hiroshima, donde unas 140,000 personas murieron en el ataque nuclear y sus secuelas.

Ahora la visita del primer ministro japonés servirá para seguir limando asperezas y para que Kishida pueda mostrar la contribución de Japón a la economía estadounidense y garantizar unas relaciones estables independientemente de quién gane las elecciones presidenciales en EEUU a finales de este año.

Kishida, que ha impulsado cambios radicales para fortalecer las capacidades de defensa de Japón desde que asumió el cargo en 2021, hará hincapié en que Japón y Estados Unidos son ahora socios globales que trabajan para mantener un orden internacional basado en normas, y que Japón está dispuesto a asumir un mayor papel internacional en materia de seguridad, economía y espacio para ayudar a Washington.

El año pasado, ambas naciones se autodenominaron "los aliados y amigos más cercanos, nuevamente comprometidos con el logro de la paz y la prosperidad".

La región de Asia-Pacífico se enfrenta a "retos cada vez mayores, desde acciones incompatibles con el orden internacional basado en normas por parte de China hasta provocaciones por parte de Corea del Norte", afirmaron en una declaración conjunta.

PUBLICIDAD

Por ello ahora, las alianzas que EEUU y Japón formen para detener el crecimiento de China serán cruciales en la región.

Mira también: