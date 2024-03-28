Así serán los cambios que hará el Censo de EEUU de las clasificaciones por raza y etnia, los primeros en más de dos décadas

Por primera vez en 27 años, el gobierno de Estados Unidos está cambiando la forma en que clasifica a las personas por raza y etnia, un esfuerzo que los funcionarios federales creen que permitirá contar con mayor precisión a los residentes que se identifican como hispanos, de ascendencia de Medio Oriente y del Norte de África.

Las revisiones a las categorías mínimas sobre raza y etnia, anunciadas el jueves por la Oficina de Administración y Presupuesto, son el último esfuerzo para etiquetar y definir los habitantes de de Estados Unidos. Este proceso de evolución a menudo refleja cambios en las actitudes sociales y la inmigración, así como el deseo de que las personas en una sociedad cada vez más diversa se vean a sí mismas en las cifras producidas por el gobierno federal.

"No se puede subestimar el impacto emocional que esto tiene en las personas", dijo Meeta Anand, directora senior de Censos y Equidad de Datos en la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos. “Así es como nos concebimos a nosotros mismos como sociedad. ... Se está viendo un deseo de que la gente quiera identificarse a sí misma y verse reflejada en los datos para poder contar sus propias historias".

Según las revisiones, las preguntas sobre raza y origen étnico que antes se hacían por separado en los formularios se combinarán en una sola pregunta. Eso les dará a los encuestados la opción de elegir varias categorías al mismo tiempo, como "negro", "indio estadounidense" e "hispano".

Las investigaciones han demostrado que un gran número de hispanos no están seguros de cómo responder la pregunta sobre raza cuando se hace por separado porque entienden que la raza y el origen étnico son similares y a menudo eligen "otra raza" o no responden la pregunta.

También se agregará una categoría de Medio Oriente y África del Norte a las opciones disponibles para preguntas sobre raza y origen étnico. El sistema anterior llevaba a las personas descendientes de lugares como Líbano, Irán, Egipto y Siria a identificarse como blancas, pero ahora tendrán la opción de identificarse en el nuevo grupo. Los resultados del censo de 2020, en el que se pidió a los encuestados que explicaran sus orígenes, sugieren que 3.5 millones de residentes se identifican como de Oriente Medio y el Norte de África.

"Se siente bien poder ser vista", dijo la representante del estado de Florida Anna Eskamani, una demócrata de Orlando cuyos padres son de Irán. "Al crecer, mi familia marcaba la casilla 'blanca' porque no sabíamos qué otra casilla reflejaba nuestra familia. Es importante tener una representación así”.

Los cambios también eliminan los términos “ negro” (escrito igual al español) y del “Lejano Oriente” de las formas federales, los cuales son ahora considerados ampliamente como peyorativos, así como los conceptos de “mayoría” y “minoría”, porque no reflejan la compleja diversidad racial y étnica de la nación.

Las revisiones también alientan la recopilación de datos detallados sobre raza y origen étnico más allá de los estándares mínimos, como dar la oportunidad de decir que es "haitiano" o "jamaiquino" a alguien que marca "negro" (black en el formulario).

Los cambios a los estándares fueron elaborados durante dos años por un grupo de estadísticos y burócratas federales que prefieren mantenerse al margen de la contienda política. Aun así, las revisiones tienen implicaciones a largo plazo para la redistribución de distritos legislativos, las leyes de derechos civiles, las estadísticas de salud y posiblemente incluso la política a medida que se reduce el número de personas clasificadas como blancas.

Donald Trump, el presunto candidato republicano a la presidencia, aludió recientemente a los argumentos de personas que alegan que los demócratas están promoviendo la inmigración ilegal para debilitar el poder de los blancos. Como presidente, Trump intentó sin éxito impedir que las personas que se encontraban en Estados Unidos ilegalmente para ser contadas en el censo de 2020.

El impulso para cambiar las categorías raciales y étnicas creció durante el gobierno de Obama a mediados de la década de 2010, pero se detuvo después de que Trump asumió la presidencia en 2017. El esfuerzo fue revivido después de que el presidente demócrata Joe Biden asumió el cargo en 2021.

Los cambios se reflejarán en la recopilación de datos, formularios, encuestas y en los cuestionarios del censo que publica el gobierno federal, así como en los gobiernos estatales y el sector privado, porque las empresas, las universidades y otros grupos suelen seguir el ejemplo de Washington. Las agencias federales tienen 18 meses para presentar un plan sobre cómo implementarán los cambios.

Evolución de los estándares federales sobre raza y origen étnico

Los primeros estándares federales sobre raza y origen étnico se produjeron en 1977 para proporcionar datos consistentes entre agencias y generar cifras que pudieran ayudar a hacer cumplir las leyes de derechos civiles. Se actualizaron por última vez en 1997, cuando se definieron cinco categorías raciales mínimas: indio americano o nativo de Alaska, asiático, negro (black) o afroestadounidense, nativo hawaiano u otra isla del Pacífico y blanco. Los encuestados podían elegir más de una raza. Las categorías étnicas mínimas se agruparon por separado como no hispano, hispano o latino.

El grupo interinstitucional que trabajó en las últimas revisiones señaló que las categorías son construcciones sociopolíticas y que la raza y el origen étnico no están definidos biológica o genéticamente.

Las categorías raciales y étnicas utilizadas por el gobierno de Estados Unidos reflejan su época.

En 1820, se añadió al censo decenal la categoría “personas de color libres” para reflejar el aumento de negros libres. En 1850, se añadió el término "mulato" al censo para incluir a personas de ascendencia mixta. Los indios americanos no fueron contados explícitamente en el censo hasta 1860. Después de años de inmigración desde China, se incluyó a los “chinos” en el censo de 1870. No hubo una pregunta formal sobre el origen hispano hasta el censo de 1980.

No todo el mundo está de acuerdo con las últimas revisiones.

Algunos afrolatinos sienten que combinar la pregunta de raza y etnia reducirá su número y representación en los datos, aunque investigaciones anteriores realizadas por la Oficina del Censo de EEUU no encontraron diferencias significativas entre las respuestas de los afrolatinos cuando las preguntas se formularon por separado o juntas.

Mozelle Ortiz, por ejemplo, es de ascendencia mixta afropuertorriqueña. Ella siente que los cambios podrían eliminar esa identidad, aunque las personas pueden elegir más de una respuesta una vez que se combinan las preguntas de raza y etnia.

“Todo mi linaje, el de mi abuela puertorriqueña negra y todos los demás pueblos no blancos de habla hispana, será borrado”, escribió Ortiz al grupo interinstitucional.

Otros están descontentos por cómo algunos grupos de personas, como los armenios o los árabes de Sudán y Somalia, no fueron incluidos en los ejemplos utilizados para definir a las personas de origen del medio oriente o del norte de África.

Maya Berry, directora ejecutiva del Instituto Árabe Americano, dijo que si bien estaba "increíblemente feliz" con la nueva categoría, ese entusiasmo se vio atenuado por las omisiones.