Eclipse solar 2024: estos son los lugares donde habrá penumbra total este 8 de abril

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés), el eclipse solar total comenzará sobre el Océano Pacífico Sur.

“Si el tiempo lo permite, el primer lugar de Norteamérica continental que experimentará la totalidad será la costa mexicana del Pacífico, hacia las 11:07 am (hora del Pacífico)”, indica la NASA en un comunicado.

Por la ubicación del país, la duración de la fase total del eclipse será mayor en México. Por ello, la comunidad científica en México considera a este evento como “el Gran Eclipse Mexicano”, de acuerdo con el Instituto de Geofísica de de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo podrá apreciarse en varios estados en Estados Unidos.

¿Cómo es un eclipse total?

Un eclipse solar total se produce cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol. Las personas que vean el eclipse desde lugares donde la sombra de la Luna cubra completamente el Sol —lo que se conoce como la trayectoria de la totalidad— experimentarán un eclipse solar total, explica la NASA.

Cuando la Luna cubre completamente al Sol, hablamos del eclipse solar total. “En este caso, la sombra de la Luna, llamada la umbra, cae sobre una pequeña superficie de la Tierra”, dice el Instituto de Geofísica de la UNAM.

Imagen Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



El cielo se oscurecerá, como si fuera el amanecer o el atardecer. Si el tiempo lo permite, las personas que se encuentren en la trayectoria de la totalidad podrán ver la corona del Sol, o atmósfera exterior, que suele quedar oculta por la cara brillante del Sol.

¿Qué trayectoria seguirá? Los mejores lugares para ver el eclipse solar 2024

La trayectoria del eclipse iniciará desde México, entrando en Estados Unidos por Texas y recorriendo Oklahoma, Arkansas, Misuri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine.

De ahí, el eclipse continuará su recorrido y entrará en Canadá por el sur de Ontario y continuará por Quebec, Nuevo Brunswick, Isla del Príncipe Eduardo y Cabo Bretón.

“El eclipse saldrá de Norteamérica continental por la costa atlántica de Terranova (Canadá) a las 17:16 horas NDT”, dice el comunicado de la NASA.

Imagen Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA)

Estos son los horarios del punto máximo del eclipse:

La NASA detalló en una tabla los horarios por estado en los que el eclipse comenzará a apreciarse de manera parcial, cuando comienza su totalidad, en su máximo punto y, así, hasta que termina.

El punto en que el eclipse podrá admirarse en su totalidad varía en cada estado. Cuando está en su punto máximo es el único momento en que los espectadores pueden quitarse momentáneamente las gafas de eclipse (que no son lo mismo que unas gafas de sol normales).

“Solo es seguro quitarse las gafas de eclipse durante lo que se conoce como totalidad, el breve periodo de tiempo en el que la Luna bloquea completamente el Sol”, reitera la NASA.





En Dallas, Texas, el punto máximo es a la 1:42 (hora del Centro)

En Idabel, Oklahoma, el punto máximo es a la 1:47 (hora del Centro)

En Little Rock, Arkansas, el punto máximo es a la 1:52 (hora del Centro)

En Poplar Bluff, Missouri, el punto máximo es a la 1:56 (hora del Centro)

En Paducah, Kentucky, el punto máximo es a las 2:01 (hora del Centro)

En Evansville, Indiana, el punto máximo es a las 2:04 (hora del Centro)

En Cleveland, Ohio, el punto máximo es a las 3:15 (hora del Este)

En Erie, Pennsylvania, el punto máximo es a las 3:18 (hora del Este)

En Buffalo, New York, el punto máximo es a las 3:20 (hora del Este)

En Burlington, Vermont, el punto máximo es a las 3:27 (hora del Este)

En Lancaster, New Hampshire, el punto máximo es a la 3:29 (hora del Este)

Caribou, Maine, el punto máximo es a la 3:33 (hora del Este)

Durante la totalidad, los espectadores podrán ver la cromosfera (una región de la atmósfera solar, que aparece como el fino círculo de color rosa alrededor de la Luna) y la corona que es la atmósfera solar exterior, que aparece como corrientes de luz blanca.

“Esté atento para protegerse los ojos y vuelva a ponerse las gafas del eclipse antes de que termine la totalidad. La totalidad puede durar sólo uno o dos minutos en algunos lugares”, enfatiza la NASA.

La agencia espacial recomienda observar alrededor mientras ocurre el eclipse total de sol y estar alerta de todos los cambios que se percibirán en el entorno.

“La temperatura del aire bajará y, a menudo, un inquietante silencio se instalará a tu alrededor. También merece la pena echar un vistazo a la gente que le rodea: muchas personas tienen una respuesta emocional profunda cuando el Sol entra en la totalidad”.

