¿Qué se verá durante eclipse lunar total de mañana? Espectáculo por 'Luna de sangre'

Aquí te explicamos qué esperar y cómo disfrutar la Luna de sangre, según los datos de la NASA.

Por:N+ Univision
Video Lluvias de meteoros, cometas y eclipses: cinco sucesos que marcaron el cielo nocturno de 2025

Este miércoles 3 de marzo de 2026, el cielo nos regalará uno de los fenómenos más fascinantes de la astronomía: un eclipse lunar total. Durante este evento, la Luna se teñirá de un color rojo cobrizo, un espectáculo visual conocido como " Luna de sangre".

Aquí te explicamos qué esperar y cómo disfrutarlo, según los datos de la NASA.

¿Cómo ocurre el eclipse Luna de Sangre?

Según la NASA, un eclipse lunar total sucede cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestra satélite natural.

Para que esto ocurra, los tres astros deben estar perfectamente alineados.

Video Las impresionantes imágenes que dejó la ‘luna de sangre’ en distintas partes del mundo

¿Por qué se pone roja la Luna?

Aunque la Tierra bloquea la luz solar directa, la atmósfera de nuestro planeta actúa como una lente. Es decir, filtra la luz azul y permite que solo las longitudes de onda rojas, naranjas y amarillas pasen y se desvíen hacia la Luna. Básicamente, la " Luna de sangre" es el reflejo de todos los amaneceres y atardeceres de la Tierra proyectados simultáneamente sobre la superficie lunar.

¿Qué se verá durante eclipse lunar total del 3 de marzo?

De acuerdo con la NASA, el eclipse no ocurre de golpe ya que es un proceso gradual que podrás seguir paso a paso, en los siguientes horarios:

Eclipse Penumbral (Sutil): La Luna entra en la parte exterior de la sombra terrestre (penumbra). El oscurecimiento es muy leve y difícil de notar a simple vista. Inicio: 12:44 a.m. PST / 3:44 a.m. EST.

Eclipse Parcial (El "mordisco"): La Luna comienza a entrar en la umbra (la sombra más oscura). Parecerá que al disco lunar le han quitado un bocado. Inicio: 1:50 a.m. PST / 4:50 a.m. EST.

Totalidad (La Luna de Sangre): La Luna está completamente sumergida en la umbra. Aquí es cuando alcanza su característico color rojo. Inicio: 3:04 a.m. PST / 6:04 a.m. EST. El final se espera a las 4:03 a.m. PST / 7:03 a.m. EST.

Final del Eclipse Parcial: La Luna comienza a salir de la sombra oscura, recuperando su brillo habitual del lado opuesto. Se podrá ver hasta las: 5:17 a.m. PST / 8:17 a.m. EST.

Ya lo sabes, si quieres disfrutar de este espectáculo, anota la hora en la que lo podrás ver.

