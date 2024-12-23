¿Compras de última hora? Te decimos qué tiendas abren y hasta qué hora en vísperas de Navidad

Video El policía disfrazado de 'Grinch' que detuvo a unas presuntas vendedoras de droga

Por más que se planifique y se trate de evitar, siempre habrá una compra de última hora que hacer en la víspera de Navidad. Bien se trate de un regalo para un invitado de última hora o un manjar que alguien había prometido llevar pero no pudo hacerlo, muchos minoristas estarán preparados para resolver el problema.

¿No sabes a donde ir para solucionar el imprevisto? Estos son los minoristas que estarán abiertos el martes 24 de diciembre y el horario en que lo harán.

PUBLICIDAD

Estos son los horarios de algunos de los minoristas más populares de EEUU

Apple Store: Las tiendas de Apple estarán abiertas hasta las 6 pm en la víspera de Navidad, pero los horarios de apertura pueden variar dependiendo de la zona.

Barnes & Noble: Las tiendas de libros Barnes & Noble cierran a las 6 pm el martes 24 de diciembre.

Bass Pro Shops: Las tiendas de artículos para actividades al aire libre Bass Pro Shops estarán abiertas de 9 am a 6 pm el día de Nochebuena.

Bath & Body Works: Las tiendas de artículos para el hogar Bath & Body Works cierran a las 4 pm en la víspera de Navidad.

Best Buy; Las tiendas de la cadena de artículos electrónicos Best Buy estarán abiertas hasta las 7 pm el martes 24 de diciembre.

Big Lots: Las tiendas de la cadena de artículos de descuento, recientemente declarada en bancarrota , estarán abiertas entre las 7am y las 6 pm el día de Nochebuena. Big Lots tiene descuentos de liquidación en la mayoría de sus tiendas que aún permanecen abiertas.

BJ's Wholesale: Los supermercados de descuento BJ's Wholesale estarán abiertas de 8 am a 6 pm.

Los supermercados de descuento BJ's Wholesale estarán abiertas de 8 am a 6 pm.

Burlington: La mayoría de las tiendas de ropa y regalos Burlington, abren de 7 am a 9 pm el martes 24 de diciembre.

PUBLICIDAD

Costco: Los supermercados de descuento Costco abrirán de 9 am a 5 pm el día de Nochebuena.

CVS: La mayoría de las tiendas de productos farmacéuticos y cuidado personal varía CVS estarán abiertas en sus horarios habituales el martes 24 de diciembre, pero algunas de ellas trabajarán en horario reducido, por lo que se recomienda consultar el sitio web para más detalles.

Dick's Sporting Goods: La mayoría de las tiendas de artículos deportivos Dick's Sporting Goods abrirán entre las 7 am y las 6 pm el día de Nochebuena.

Dillard's: La mayoría de las locaciones de la tienda por departamentos Dillard's trabajará de 10 am a 6 pm el martes 24 de diciembre.

Dollar General: La mayoría de las tiendas de descuento Dollar General estarán abiertas hasta las 10:00 pm el día de Nochebuena.

Dollar Tree: La mayoría de las tiendas de descuento Dollar General estarán abiertas de 8 am a 8 pm en la víspera de Navidad.

Family Dollar: El día de Nochebuena, la mayoría de las tiendas de descuento Family Dollar abrirán en su horario regular, de 8:00 am a 10 pm.

Five Below: Las tiendas de golosinas Five Below abrirán de 8 am a 6 pm.

GameStop : Las tiendas de videojuegos GameStop abrirán hasta las 10 pm el día de Nochebuena.

Home Depot: La mayoría de las tiendas de la cadena más grande de venta de artículos para de mejoras para el hogar en EEUU abrirán de 6 am a 5 pm el martes 24 de diciembre.

PUBLICIDAD

HomeGoods: La mayoría de las tiendas de Regalos HomeGoods abren de 7 am a 6 pm el día de Nochebuena.

JCPenney: Las tiendas de la cadena de artículos de vestir JCPenney abren de 9 am a 6 pm en la víspera de Navidad.

Kohl's: Las tiendas por departamentos Kohl’s abrirán entre las 7 am y las 8 pm el día de Nochebuena.

Lowe's: La mayoría de las tiendas de la cadena de venta de artículos para de mejoras para el hogar cerrarán a las 6 pm el martes 24 de diciembre.

Macy's: Los locales de la enorme cadena de tiendas por departamentos abrirán entre las 8 am y las 7 pm en la víspera de Navidad.

Marshalls: La mayoría de las tiendas de ropa Marshalls abren de 7 am a 6 pm el día de Nochebuena.

Michaels: La mayoría de las tiendas de artículos para manualidades Michaels abren de 7 am a 6 pm el martes 24 de diciembre.

Nordstrom: La mayoría de las tiendas de artículos de vestir Nordstrom abren hasta las 6 pm en la víspera de Navidad.

Office Depot y OfficeMax: Las tiendas de artículos de oficina Office Depot y OfficeMax cierran a las 5 pm el día de Nochebuena.

Ross: La mayoría de las tiendas de artículos de vestir Ross abren hasta la 1 pm del martes 24 de diciembre.

Sam's Club: Los supermercados de descuento Sam’s Club cierran a las 6 pm el día de Nochebuena.

PUBLICIDAD

Staples: Las tiendas de artículos de oficina Staples cierran a las 6 pm el día de Navidad.

Target: La popular tienda por departamentos Target funcionará de 7 am a 8 pm en la víspera de Navidad.

Si vas a visitar alguno de estos minoristas en Nochebuena recomendamos verificar antes en el website de la compañía, especialmente en áreas nevadas o con clima difícil.

¡Feliz Navidad!

Vea también: