Aquí puedes ver dónde Santa Claus está repartiendo sus regalos

Video El arduo trabajo del Servicio de Correo Postal de EEUU en los días festivos

Santa Claus está recorriendo ya el mundo para llevar sus regalos a los hogares y, como cada año, la agencia militar estadounidense conocida por monitorear el trayecto de su trineo activó su herramienta digital.

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD en inglés) es una agencia militar encargada de monitorear y defender los cielos sobre América del Norte, pero cada año desde 1955 ofrece un 'recorrido' de Papá Noel a través del mundo.

Además del monitoreo, que ahora está disponible en una página web, la agencia activa un número telefónico al que niños en Estados Unidos pueden llamar para preguntar sobre el trayecto del trineo.

El monitor digital está disponible en una aplicación móvil y en un sitio web, www.noradsanta.org, que rastreará a Papá Noel en Nochebuena hasta la medianoche.

Los niños pueden llamar al 1-877-HI-NORAD para preguntar a los operadores en vivo sobre la ubicación de Santa Claus hasta la misma medianoche.

Una llamada dio paso a una hermosa tradición de Navidad

Todo comenzó con la llamada telefónica accidental de un niño en 1955. El periódico de Colorado Springs, donde se encuentra la sede de NORAD, publicó un anuncio de Sears que animaba a los niños a llamar a Santa Claus, indicando un número de teléfono.

Un niño llamó. Pero la llamada llegó al Comando Continental de Defensa Aérea, ahora NORAD, un esfuerzo conjunto de Estados Unidos y Canadá para detectar posibles ataques enemigos. En ese momento crecían las tensiones con la Unión Soviética, junto con la ansiedad por una guerra nuclear.

El coronel de la Fuerza Aérea Harry W. Shoup tomó un "teléfono rojo" exclusivo para emergencias y escuchó una vocecita que comenzó a recitar una lista de deseos navideños. "Continuó un poco, tomó aire y luego dijo: 'Oye, no eres Santa'", dijo Shoup a The Associated Press en 1999.

Al darse cuenta de que una explicación no sería muy útil para el niño, Shoup convocó una voz profunda y alegre y respondió: “¡Ho, ho, ho! Sí, soy Papá Noel. ¿Has sido un buen chico?

Shoup dijo que se enteró por la madre del niño que Sears imprimió por error el número ultrasecreto. Colgó, pero pronto volvió a sonar el teléfono y una joven recitaba su lista de Navidad. Siguieron cincuenta llamadas por día, dijo.

En la era predigital, la agencia utilizó un mapa de plexiglás de América del Norte de 60 por 80 pies para rastrear objetos no identificados. Un miembro del personal dibujó en broma a Papá Noel y su trineo sobre el Polo Norte.

Así nació la tradición.

“Nota para los niños”, comenzaba un artículo de AP desde Colorado Springs el 23 de diciembre de 1955. “El Comando Continental de Defensa Aérea aseguró a Papá Noel el viernes un paso seguro a los Estados Unidos”.

En una probable referencia a los soviéticos, el artículo señalaba que Santa Claus estaba protegido contra posibles ataques de “aquellos que no creen en la Navidad”.

Shoup murió en 2009. Sus hijos dijeron en el podcast StoryCorps en 2014 que fue un anuncio de Sears mal impreso lo que provocó las llamadas telefónicas. “Y más adelante en su vida recibió cartas de todo el mundo”, dijo Terri Van Keuren, una de sus hijas. "La gente dice: 'Gracias, coronel, por tener, ya sabe, este sentido del humor'".

La tradición de NORAD es una de las pocas adiciones modernas a la centenaria historia de Papá Noel que han perdurado, según Gerry Bowler, un historiador canadiense que habló con la agencia AP en 2010.

Cada año unos 100,000 niños llaman para preguntar por dónde va Santa Claus

La tradición navideña ha adquirido un alcance casi global: niños de todo el mundo siguen a Papá Noel mientras recorre la tierra entregando regalos y desafiando el tiempo.

Cada año, al menos 100,000 niños llaman al Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte para preguntar sobre la ubicación de Santa. Millones más lo siguen en línea en nueve idiomas, desde inglés hasta japonés.

Cualquier otra noche, NORAD escanea los cielos en busca de amenazas potenciales, como el globo espía chino del año pasado. Pero en Nochebuena, los voluntarios en Colorado Springs responden preguntas como: "¿Cuándo vendrá Santa a mi casa?" y "¿Estoy en la lista de malos o buenos?"

"Hay gritos, risitas y carcajadas", dijo Bob Sommers, de 63 años, contratista civil y voluntario de NORAD.

Sommers suele decir durante la llamada que todos deben estar dormidos antes de que llegue Santa, lo que lleva a los padres a decir: “¿Escuchas lo que dijo? Tenemos que acostarnos temprano”.

El seguimiento anual de Papá Noel por parte de NORAD ha perdurado desde la Guerra Fría, antes de las fiestas de suéteres feos y los clásicos de Mariah Carey. La tradición continúa independientemente de los 'cierres' gubernamentales, como el de 2018.

Así es como empezó y por qué los teléfonos siguen sonando.

