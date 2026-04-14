Medios de Comunicación Dianna Russini renuncia a The Athletic tras la divulgación de fotos con el entrenador de los Patriots Mike Vrabel La reportera de la NFL Dianna Russini anunció su renuncia a The Athletic en medio de la polémica por la publicación de fotos de ella con el entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, en un hotel resort en Arizona.

Video Dianna Russini es apartada del NYT por caso con Mike Vrabel

Este martes se conoció que la reportera de la National Football League (NFL), Dianna Russini, renunció a The Athletic, la publicación deportiva de The New York Times, una semana después de que se divulgaron fotos de la periodista con el entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, en un hotel en Sedona, en Arizona.

La salida de Russini de The Athletic, donde se desempeñó desde 2023, provocó una investigación interna en NYT.

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"Este frenesí mediático avanza a toda velocidad sin tener en cuenta el proceso de revisión que The Athletic está tratando de llevar a cabo. La situación sigue agravándose, alimentada por filtraciones constantes, y no tengo ningún interés en someterme a una investigación pública que ya ha causado mucho más daño del que estoy dispuesto a aceptar. En lugar de permitir que esto continúe, he decidido apartarme ahora, antes de que mi contrato actual expire el 30 de junio", dijo Russini en una carta dirigida a Steven Ginsberg, editor ejecutivo de Athletic, y obtenida por The Associated Press.

Negación de conductas inapropiadas

Las fotografías de Russini y Vrabel fueron publicadas por The New York Post el pasado 7 de abril, en una nota que describía a ambas figuras "tomados de la mano y abrazándose en un lujoso hotel".

Según el diario neoyorquino, "fueron vistos hace dos fines de semana en el Ambiente de Sedona, Arizona, un resort boutique situado frente a la impresionante cordillera de Brins Mesa". Allí, habrían tomado un desayuno el sábado 28 de marzo, "antes de pasar juntos una hora más o menos de relax en la piscina y descansar uno al lado del otro en un jacuzzi".

También se relató que fueron vistos en una de las terrazas en la azotea de las habitaciones del hotel, solo disponibles en los bungalows para dos personas.

Vrabel y Russini, ambos casados, emitieron comunicados al Post tras la publicación de las fotos en los que restaban importancia a lo que estas mostraban.

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Russini dijo que "no representan al grupo de seis personas que estaban pasando el rato durante el día".

Vrabel declaró al periódico: "Esas fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier sugerencia de lo contrario es ridícula".

Vrabel no asistió a la conferencia de prensa previa al draft de New England el lunes.

Inquietudes en NYT

La investigación de NYT se inició pese a que Ginsberg había declarado anteriormente al Post que las fotos "carecían de un contexto esencial" y elogió el trabajo de Russini en The Athletic.

"Cuando se nos informó de esta situación la semana pasada, surgieron claras inquietudes, pero recibimos una explicación detallada y nuestro instinto fue apoyar y defender a una colega mientras seguíamos analizando el asunto", afirmó Ginsberg en una nota dirigida al personal el martes en la que anunciaba la renuncia de Russini.

"A medida que surgió información adicional, se plantearon nuevas preguntas que pasaron a formar parte de nuestra investigación. Mientras nuestra investigación sobre la conducta de Dianna estaba en curso, ella decidió renunciar".

Ginsberg dijo que la revisión del trabajo de Russini continuará.

Vrabel, quien ganó tres Super Bowls como jugador con Nueva Inglaterra, se está preparando para su segunda temporada como entrenador de los Patriots. Fue nombrado Entrenador del Año de la NFL por la AP tras llevar al equipo a un récord de 14-3 la temporada pasada, que terminó con una derrota en el Super Bowl ante Seattle. Vrabel ya había ganado el premio al Entrenador del Año de la NFL de la AP con Tennessee en 2021.

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Según los Patriots, Vrabel sigue con sus labores rutinarias como entrenador del equipo.

Russini, por su parte, dijo "he cubierto la NFL con profesionalismo y dedicación a lo largo de toda mi carrera, y respaldo cada uno de los artículos que he publicado", en la carta que envió a The Athletic.