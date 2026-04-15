Descarrilamiento de Trenes

Descarrila tren de carga en North Bergen, Nueva Jersey; reportan derrame químico y despliegue de equipos de emergencia

El incidente ocurrió alrededor de las 3:15 p.m. cerca de la avenida Tonnelle, donde varios vagones quedaron fuera de las vías

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Por:N+ Univision
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Video El momento en que se descarrilan varios vagones de un tren en Pennsylvania

Un tren de carga se descarriló la tarde de este martes 14 de abril de 2026 en North Bergen, en el estado de Nueva Jersey, lo que movilizó a múltiples equipos de emergencia en la zona.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:15 p.m. cerca de la avenida Tonnelle, donde varios vagones quedaron fuera de las vías, algunos de ellos inclinados o volcados, con daños visibles tanto en el convoy como en la infraestructura ferroviaria.

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De acuerdo con autoridades locales y la empresa ferroviaria CSX, al menos 13 vagones se vieron involucrados en el descarrilamiento. Equipos de bomberos, policía y unidades especializadas en materiales peligrosos acudieron al lugar para asegurar el área y evaluar posibles riesgos.

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El accidente también generó preocupación por un posible derrame de sustancias químicas, específicamente acetato de etilo en uno de los vagones, lo que obligó a implementar protocolos de contención con grandes cantidades de agua. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni un riesgo confirmado para la población cercana.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las causas del descarrilamiento, mientras continúan las labores de limpieza y retiro de los vagones afectados, de acuerdo con medios informativos locales.

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¿Qué es el acetato de etilo?

El acetato de etilo es un solvente químico de olor dulce y alta volatilidad, ampliamente utilizado en procesos industriales por su capacidad para disolver distintas sustancias.

Se emplea principalmente en la fabricación de pinturas, barnices, adhesivos, tintas y productos farmacéuticos, además de algunos procesos de extracción en laboratorios y la industria alimentaria.

En cuanto a riesgos, es altamente inflamable y puede causar irritación en ojos, piel y vías respiratorias; en exposiciones elevadas, sus vapores pueden provocar mareos o efectos en el sistema nervioso central.

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