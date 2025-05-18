Los aranceles de Trump: por qué Puerto Rico los ve como una oportunidad

Video Estas son las posibles razones que causaron el apagón masivo en Puerto Rico

La guerra comercial global ofrece esperanzas a Puerto Rico de mejorar su frágil economía, que intenta convencer a decenas de empresas internacionales de que si ubican plantas de manufactura en su territorio podrían estar exentas de los aranceles estadounidenses a las importaciones.

Cualquier reubicación impulsaría la tambaleante economía de Puerto Rico, que apenas está superando una bancarrota, está afectada por apagones crónicos y se prepara para posibles recortes en los fondos federales que suman más de la mitad de su presupuesto.

“El tema arancelario es controversial, pero para Puerto Rico es una gran oportunidad", dijo la gobernadora Jenniffer González.

La manufactura sigue siendo la industria más importante de la isla, representando casi la mitad de su actividad económica. Pero el gobierno quiere recuperar el auge de Puerto Rico, cuando decenas de grandes empresas, especialmente del sector farmacéutico, tenían su sede en la isla y mantenían la economía en marcha.

El gobierno puertorriqueño ha identificado entre 75 y 100 empresas que podrían considerar trasladar sus operaciones a Puerto Rico dada la guerra comercial en curso, dijo Ella Woger Nieves, directora general de Invest Puerto Rico, una alianza público-privada que promueve la isla como un destino de negocios e inversión.

Las empresas identificaron oportunidades en los sectores aeroespacial, farmacéutico y de dispositivos médicos. Los funcionarios organizaron visitas a los inversionistas para mostrar la infraestructura disponible de la isla y enfatizar que los aranceles no se aplicarían aquí.

Según Woger Nieves, funcionarios de Invest Puerto Rico y de diversas agencias gubernamentales esperan realizar casi 20 viajes más este año para atraer la manufactura.

Viejas glorias en la economía de Puerto Rico

A mediados de la década de 1900, la costura y bordado era una de las industrias más grandes de Puerto Rico y empleaba a unos 7,000 trabajadores que elaboraban pañuelos, ropa interior, colchas y otros artículos.

Posteriormente, la manufactura se desplazó hacia productos químicos, textiles y electrónicos. Entre las décadas de 1970 y 1990 se dispuso de incentivos fiscales federales para impulsar el crecimiento de la economía de Puerto Rico.

Luego de ese lapso, la eliminación gradual de esas ventajas impositivas para las empresas condujo a que entre 1995 y 2005, el empleo en el sector manufacturero en general cayó casi un 30%. La excepción fueron los sectores de productos farmacéuticos, medicamentos y productos químicos, donde la ocupación laboral aumentó al menos un 10%, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Puerto Rico continúa liderando las exportaciones estadounidenses de manufactura farmacéutica y de medicamentos, representando casi el 20% del total de las exportaciones estadounidenses en 2020, según la oficina.

En 2024, la isla exportó bienes por valor de casi 25,000 millones de dólares, destacando 11,000 millones de dólares en vacunas y ciertos cultivos, 7,000 millones de dólares en medicamentos envasados y 1,000 millones de dólares en hormonas, entre otros, según el Observatorio de Complejidad Económica.

Sergio Marxuach, director de políticas y jurídico del Centro para una Nueva Economía, un grupo de expertos independientes, dijo que el esfuerzo para atraer más empresas tiene sentido, especialmente reclutar a aquellas en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. “Si tuviera que asesorar al gobierno, empezaría por ahí porque ya tienen huella”, dijo.

Otras áreas de posibles ventajas competitivas serían contratos de defensa y seguridad nacional, incluyendo la fabricación de drones o sistemas de vigilancia submarina, con la opción de fabricar a gran escala en una jurisdicción estadounidense.

Retos para Puerto Rico

Puerto Rico promociona su jurisdicción estadounidense, sus incentivos fiscales y su fuerza laboral calificada como razones por las que las empresas internacionales deberían trasladarse a la isla. Pero la infraestructura eléctrica, la competencia global y los costos derivados de la legislación tambien son desafíos pendientes para el gobierno puertorriqueño.

Los cortes de energía crónicos continúan plagando a la isla, con dos apagones en toda la isla ocurridos el 31 de diciembre de 2024 y el 16 de abril de 2025. La red eléctrica aún necesita reparaciones tras ser arrasada por el huracán María en septiembre de 2017. Sin embargo, el sistema eléctrico ya se encontraba frágil tras décadas de falta de mantenimiento e inversión.

“Puerto Rico necesita un suministro eléctrico más confiable para que mejore el crecimiento económico”, dijo Robert F. Mujica, director ejecutivo de una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla.

Woger Nieves, director ejecutivo de Invest Puerto Rico, dijo que cuando los funcionarios se reúnen con los empresarios les explican el estado de la infraestructura energética de la isla, y les ofrecen alternativas que incluyen cogeneración y energías renovables.

“La energía no tiene por qué ser necesariamente un impedimento”, afirmó.

Marxuach, del Centro para una Nueva Economía, dijo que el sistema energético de Puerto Rico es costoso e ineficiente, y señaló que las alternativas pueden ser onerosas. Esta situación de infraestructura también es un factor a considerar por los inversionistas, que pueden ver otros países como más convenientes.

“Competimos con Vietnam, Corea del Sur, Malasia y Singapur, que ya cuentan con instalaciones de fabricación muy avanzadas”, dijo Marxuach.

Y, en el contexto de la guerra arancelaria, Marxuach dijo que actualmente la reacción a corto plazo de muchos directores ejecutivos y empresas “es básicamente esperar y ver” cómo se desarrolla la guerra arancelaria, dijo Marxuach.

Puerto Rico también está sopesando cambiar los planes de estudio, si es necesario, para garantizar que los egresados tengan las habilidades requeridas por las empresas.

Otro elemento perjudicial para la competitividad de la manufactura puertorriqueña es que cualquier mercancía enviada a Estados Unidos desde Puerto Rico debe, por ley, enviarse a bordo de un buque con bandera estadounidense y con tripulación estadounidense.

