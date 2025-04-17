Luma Energy atribuye el nuevo y masivo apagón de Puerto Rico a "una combinación de factores"

Video "Comunicarse con FEMA en Puerto Rico es bien difícil": horas en el teléfono y pocos agentes que hablen español

Luma Energy reportó en redes sociales que el masivo apagón que afectó a Puerto Rico esta Semana Santa "fue causado por una combinación de factores" que tuvo"una falla en el sistema de protección como el primer detonante" a lo que siguió "la presencia de vegetación en una línea de transmisión entre Cambalache y Manatí".

"Este evento resalta una vez más la fragilidad del sistema eléctrico, algo que Luma ha señalado desde el inicio de sus operaciones. Seguimos comprometidos con transformarlo en uno más seguro y confiable para todos los clientes en Puerto Rico", agregó la empresa.

El apagón, que comenzó después del mediodía del miércoles, dejó a 1.4 millones de clientes sin electricidad y a 328,000 sin agua. En la mañana de este jueves, la web de Luma Energy reportaba que habían recuperado el suministro casi de 610,000 clientes, un 41.5%. Las autoridades esperaban que el 90% de los clientes recuperara el suministro eléctrico en un plazo de 48 a 72 horas tras el apagón.

La repentina caída del sistema eléctrico paralizó el tráfico, obligó a cientos de negocios a cerrar y dejó a quienes no podían permitirse generadores con dificultades para encontrar hielo y velas.

Es el segundo apagón en toda la isla que afecta a Puerto Rico en menos de cuatro meses. El anterior ocurrió en Nochevieja. “¿Por qué en días festivos?”, se quejó José Luis Richardson, quien no tenía generador y se refrescaba salpicándose agua cada dos horas.

Puerto Rico, que está bajo control estadounidense desde 1898, se enfrenta a constantes problemas de infraestructura, agravados a partir de 2017 por el paso del devastador huracán María. La red eléctrica ha sufrido frecuentes cortes desde que ese ciclón la arrasó con categoría 4.

Crecen los reclamos contra Luma Energy y Genera PR

Las cuadrillas seguían trabajando entrada la madrugada de este jueves para restablecer el suministro eléctrico en Puerto Rico tras un apagón en toda la isla, el segundo en menos de cuatro meses, que afectó al principal aeropuerto internacional, varios hospitales y hoteles llenos de turistas de Semana Santa.

El rugido de los generadores y el olor a humo llenaban el aire mientras un creciente número de puertorriqueños renovaba sus reclamos para que el gobierno cancelara los contratos con Luma Energy, que supervisa la transmisión y distribución de energía, y Genera PR, que supervisa la generación.

“Es una vergüenza para el pueblo de Puerto Rico tener un problema de esta magnitud”, declaró la gobernadora Jenniffer González, quien acortó sus vacaciones de una semana y regresó a Puerto Rico el miércoles por la noche.

González prometió atender esos reclamos. “Eso es indudable”, dijo, pero añadió que no es un proceso rápido. “Es inaceptable que tengamos fallas de este tipo”.

La gobernadora afirmó que un apagón importante como el del miércoles genera una pérdida de ingresos estimada en $230 millones diarios.

Ramón C. Barquín III, presidente del Centro Comercial Unido, organización patronal de pequeñas y medianas empresas, advirtió que los continuos apagones podrían asustar a los posibles inversores en un momento en que Puerto Rico necesita urgentemente desarrollo económico.

“ No podemos seguir repitiendo este ciclo de apagones sin tomar medidas concretas para fortalecer nuestra infraestructura energética”, declaró.

El apagón desata la preocupación por personas con necesidades médicas

Muchos también mostraron preocupación por la población de edad avanzada de Puerto Rico, y el alcalde de Canóvanas desplegó brigadas para visitar a las personas postradas en cama y a quienes dependen de equipos médicos electrónicos.

Mientras tanto, el alcalde de Vega Alta inauguró un centro para brindar energía a quienes cuentan con equipos médicos esenciales.

No se aclaró de inmediato la causa del apagón. Daniel Hernández, vicepresidente de operaciones de Genera PR, declaró el miércoles que una perturbación afectó al sistema de transmisión poco después del mediodía, un momento en que la red es vulnerable debido a la escasez de máquinas que regulan la frecuencia a esa hora.

Puerto Rico ha sufrido apagones crónicos desde septiembre de 2017, cuando el huracán María azotó la isla como una poderosa tormenta de categoría 4, destruyendo una red eléctrica que las cuadrillas aún luchan por reconstruir.

La red ya se venía deteriorando como resultado de décadas de falta de mantenimiento e inversión.

Con información de AP y AFP.

