Comienza en Georgia el juicio a José Ibarra, el inmigrante acusado de matar a la estudiante Laken Riley

Video Su cráneo fue desfigurado: nuevos detalles del asesinato de una estudiante en la Universidad de Georgia

El inicio del juicio en Georgia al inmigrante venezolano José Ibarra por la muerte de la estudiante de enfermería Laken Riley está previsto para este viernes, con los primeros argumentos orales en un caso que causó escándalo y fue aprovechado por los republicanos para redoblar su retórica contra la llegada de extranjeros.

Ibarra está acusado de asesinato y otros delitos por presuntamente haber matado en febrero a Riley, cuyo cuerpo fue encontrado en el campus de la Universidad de Georgia. Indocumentado de nacionalidad venezolana, Ibarra renunció a su derecho a un jurado, lo que significa que su caso será escuchado y decidido por el juez de la Corte Superior del Condado de Athens-Clarke H. Patrick Haggard.

PUBLICIDAD

Los fiscales intentarán demostrar que Ibarra golpeó en la cabeza a la estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Augusta, de 22 años, la asfixió y tenía la intención de agredirla sexualmente. Además, no se espera que busquen la pena de muerte sino cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El asesinato agregó combustible al debate nacional sobre la inmigración cuando las autoridades federales dijeron que el acusado ingresó ilegalmente en el país en 2022 y se le permitió quedarse para seguir con su caso de inmigración.

Los republicanos, incluido el presidente electo Donald Trump, culparon a las políticas fronterizas del presidente Joe Biden por la muerte. Mientras hablaba sobre la seguridad fronteriza durante su discurso sobre el Estado de la Unión apenas unas semanas después del asesinato, Biden mencionó a Riley por su nombre.



El cuerpo de Riley fue encontrado el 22 de febrero cerca de senderos para correr después de que una amiga le dijera a la policía que no había regresado de una carrera matutina. La policía ha dicho que su asesinato parecía ser un ataque al azar. Ibarra fue arrestada al día siguiente y se encuentra detenida en la cárcel del condado de Athens-Clarke sin derecho a fianza.

Ibarra está acusada de un cargo de homicidio doloso, tres cargos de homicidio grave y un cargo de secuestro, asalto agravado, agresión agravada, obstaculizar una llamada telefónica de emergencia, manipulación de pruebas y ser un mirón.

Los fiscales dicen que el día del asesinato de Riley, Ibarra se asomó por la ventana de un apartamento en un edificio de viviendas universitarias, que es la base del cargo de mirón.

PUBLICIDAD

Antes del juicio, los abogados defensores intentaron sin éxito que el proceso se trasladara a otro lugar que Atenas, una ciudad de unos 130.000 habitantes en el noreste de Georgia, y que el cargo de mirón se tratara por separado, además de excluir algunas pruebas y testimonios de expertos.

Mira también: