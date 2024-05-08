El sospechoso de asesinar a la estudiante Laken Riley en Georgia es acusado formalmente del crimen: enfrenta 10 cargos

Video Su cráneo fue desfigurado: nuevos detalles del asesinato de una estudiante en la Universidad de Georgia

Un inmigrante indocumentado de nacionalidad venezolana fue acusado formalmente este miércoles por el crimen de una estudiante universitaria de Georgia el pasado febrero, en un caso que ha revivido el debate migratorio en un año electoral.

José Ibarra, de 26 años, se considera el único sospechoso de matar a Laken Riley, de 22, y enfrenta un total de 10 cargos, entre ellos asesinato con malicia, secuestro y agresión agravada con intención de violar a la víctima, según determinó este miércoles un gran jurado del condado de Athens Clarke.

PUBLICIDAD

La acusación también acusa a Ibarra de impedir los intentos de Riley de llamar al 911; y de manipular pruebas al ocultar una chaqueta y guantes.

El encausamiento de Ibarra se produce dos meses y medio después del crimen de Riley, cuyo cuerpo fue descubierto el 22 de febrero en una zona boscosa del campus de la Universidad de Georgia (UGA, por sus siglas en inglés) en la localidad de Athens, en el norte de Georgia.

Ibarra fue detenido un día después del asesinato en un complejo de apartamentos cercano a los senderos donde trotaba la víctima cuando fue atacada y asesinada.

De acuerdo con la acusación del gran jurado, antes de matarla a golpes con una piedra, hasta desfigurarla y asfixiarla, el sospechoso intentó violarla.

Al imputado también se le presentaron cargos de ‘peeping tom’ o ‘miron’ por presuntamente espiar e invadir la privacidad de otra persona en los dormitorios universitarios, en un incidente que ocurrió el mismo día del crimen de Riley.

Un caso de debate sobre inmigración

A las pocas semanas del asesinato, Riley se convirtió en el rostro de la reforma migratoria para muchos conservadores debido al estatus de Ibarra. Los funcionarios de inmigración han dicho que Ibarra entró ilegalmente en los Estados Unidos en 2022 y se le permitió quedarse.

En el discurso del Estado de la Unión, la representante estadounidense Marjorie Taylor Greene le gritó al presidente Joe Biden: "¡Diga su nombre!" El presidente entonces sostuvo un pin con el nombre de Riley y habló brevemente sobre el caso.

PUBLICIDAD

El caso impulsó a los legisladores estatales republicanos a aprobar en menos de dos meses una nueva ley migratoria que exige a los departamentos de policía y alguaciles que verifiquen el estatus migratorio de los detenidos y que notifiquen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) si están indocumentados.

La medida fue promulgada el pasado 1 de mayo por el gobernador Brian Kemp, que la convirtió en una de sus prioridades legislativas en la pasada sesión.

Mira también: