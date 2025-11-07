4 claves para entender la controversia sobre el programa SNAP que un juez obligó pagar en su totalidad al gobierno de Trump

Más de 40 millones de personas están pendientes de saber cuándo recibirán el pago de sus ‘cupones para alimentos’ del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), después de que un juez federal ordenara al gobierno de Donald Trump pagar el 100% de sus beneficios este mismo viernes.

El presidente Donald Trump respondió a la decisión diciendo que el país "debe permanecer con mucha liquidez por problemas, catástrofes, guerras, cualquier cosa". "No podemos deshacernos de todo", agregó. El Ejecutivo, que apeló esta decisión de inmediato, se había comprometido previamente a cubrir únicamente una parte de los costos de este mes de noviembre debido al actual cierre del gobierno federal.

PUBLICIDAD

Pese al fallo del juez de distrito John J. McConnell Jr., parece improbable que los 42 millones de estadounidenses —aproximadamente uno de cada ocho en el país, la mayoría en situación de pobreza— puedan ver ya este viernes el dinero en las tarjetas de débito que utilizan para comprar alimentos.

La orden se emitió en respuesta a una demanda presentada por ciudades y organizaciones sin fines de lucro que denunciaron que el gobierno solo se ofrecía cubrir el 65% del beneficio máximo, una decisión que habría dejado a algunos beneficiarios sin recibir ningún pago este mes.

“Los demandados no consideraron las consecuencias prácticas asociadas con esta decisión de financiar solo parcialmente el SNAP”, declaró McConnell en su fallo. “Sabían que habría una larga demora en el pago de los pagos parciales del SNAP y no consideraron los perjuicios que sufrirían las personas que dependen de estos beneficios”.

McConnell fue uno de los dos jueces que dictaminaron la semana pasada que el gobierno no podía suspender por completo los beneficios de noviembre debido al cierre del gobierno federal.

Poco después de los fallos de los jueces, los abogados del gobierno de Trump presentaron una moción de apelación, impugnando tanto la decisión del jueves como la anterior del sábado, que ordenaba al gobierno federal utilizar las reservas de emergencia para financiar el programa de asistencia alimentaria durante todo noviembre.

El vicepresidente JD Vance declaró a la prensa que el fallo de este jueves era “absurdo”.

“Lo que nos gustaría es que los demócratas reabrieran el gobierno, por supuesto, y entonces podríamos financiar el SNAP”, dijo. “Pero en medio de un cierre del gobierno, no podemos permitir que un tribunal federal le diga al presidente cómo debe gestionar la situación”.

PUBLICIDAD

Pero ¿cómo se llegó hasta esta situación y qué se sabe sobre lo que puede ocurrir ahora con el próximo pago de los ‘cupones para alimentos’?

El gobierno de Trump había optado por realizar un pago parcial del SNAP

El mes pasado, el gobierno anunció que suspendería los pagos del SNAP correspondientes a noviembre si no se resolvía el cierre del gobierno.

Una coalición de ciudades y organizaciones sin fines de lucro presentó una demanda en un tribunal federal de Rhode Island, y funcionarios estatales demócratas de todo el país hicieron lo propio en Massachusetts.

Ambos jueces ordenaron al gobierno utilizar un fondo de reserva de emergencia con más de $4,600 millones para financiar el programa SNAP durante noviembre, pero le otorgaron la libertad de recurrir a otros fondos para realizar el 100% de los pagos, cuyo costo oscila entre $8,500 y $9,000 millones mensuales.

El lunes, el gobierno declaró que no utilizaría fondos adicionales, argumentando que la asignación de los mismos para el programa corresponde al Congreso y que el dinero restante se necesita para reforzar otros programas de ayuda alimentaria infantil.

Se preveía un gran impacto en la población por la financiación parcial del SNAP

El juez McConnell criticó duramente al gobierno de Trump por esta decisión.

"Sin la financiación del SNAP para el mes de noviembre, 16 millones de niños corren el riesgo inmediato de pasar hambre", afirmó. "Esto jamás debería ocurrir en EEUU. De hecho, es probable que los beneficiarios del SNAP estén pasando hambre en este mismo instante".

PUBLICIDAD

Tyler Becker, abogado del gobierno, argumentó sin éxito que el Ejecutivo de Trump había acatado la orden judicial al emitir los pagos parciales. "Todo se reduce a que el Congreso no asignó fondos debido al cierre del gobierno", afirmó.

Kristin Bateman, abogada de la coalición de ciudades y organizaciones sin fines de lucro, le dijo al juez que el gobierno tenía otras razones para no financiar completamente los beneficios.

"Lo que los demandados realmente intentan hacer es aprovechar el hambre de la gente para obtener una ventaja política partidista en la disputa por el cierre", declaró Bateman ante el tribunal.

McConnell afirmó que la orden de la semana pasada exigía que esos pagos se realizaran antes del miércoles "rápidamente" y "eficientemente", o se requeriría un pago completo. "No se hizo nada conforme a la orden judicial para allanar el camino a una resolución expedita", concluyó el magistrado.

Según una fórmula vigente desde hace décadas en las regulaciones federales, quienes recibieran menos del beneficio máximo sufrirían una reducción porcentual mayor.

Eso quiere decir que algunas familias no habrían recibido nada, y algunas personas que viven solas y hogares formados por dos personas podrían haber recibido tan solo $16.

Carmel Scaife, expropietaria de una guardería en Milwaukee que no ha podido trabajar desde que sufrió múltiples lesiones graves en un accidente de tráfico hace siete años, dijo que normalmente recibe $130 al mes del programa SNAP. Afirmó que, a pesar de buscar ofertas, esa cantidad no le alcanza ni para un mes de alimentos.

PUBLICIDAD

Scaife, de 56 años, dijo que cualquier recorte a su beneficio significará que tendrá que recurrir aún más a sus ingresos del Seguro Social para comprar alimentos. "Eso afectará el pago de mis facturas", le dijo a la agencia AP. "Pero es la única manera de sobrevivir".

Trump amenazó con no pagar nada de los beneficios, pero su gobierno los incrementó hasta el 65%

El pasado lunes, el gobierno declaró ante el tribunal que algunos estados podrían tardar semanas o incluso meses en realizar los cálculos y los cambios en el sistema necesarios para cargar los fondos en las tarjetas de débito utilizadas en el programa SNAP. En ese momento, afirmó que financiaría el 50% de los beneficios máximos.

Al día siguiente, sin embargo, Trump pareció amenazar con no pagar los beneficios a menos que los demócratas en el Congreso aceptaran reabrir el gobierno.

Su secretaria de prensa dijo después que los beneficios parciales correspondientes a noviembre se estaban pagando, y que los pagos futuros eran los que corrían riesgo si el cierre continuaba.

El miércoles por la noche, el gobierno recalculó la cantidad e informó a los estados que había fondos suficientes para pagar el 65% de los beneficios máximos.

No está claro lo que pasará con los pagos del SNAP a corto plazo

Órdenes judiciales como la de este jueves no son generalmente apelables, pero el gobierno de Trump, que ya ha impugnado otras resoluciones similares, lo hizo de inmediato.

Una organización cuyos abogados presentaron la impugnación aseguró que continuará esta batalla legal si es necesario.

PUBLICIDAD

“No deberíamos tener que obligar al presidente a que se preocupe por sus ciudadanos”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, “pero haremos todo lo necesario para proteger a las personas y las comunidades”.

A menudo, los beneficios del SNAP tardan una semana o más en cargarse en las tarjetas de débito una vez que los estados inician el proceso.

En este caso, aunque el juez ordenó poner todo el dinero este viernes, no queda claro con cuánta rapidez los beneficiarios podrán tenerlo en sus tarjetas, debido también a la apelación del gobierno.

Y tampoco parece aportar mucha claridad la respuesta de Trump diciendo que el gobierno debía conservar mucha liquidez por si había una catástrofe.

Mira también: