Biden alerta que el mundo está en "un punto de inflexión" en su último discurso ante la Asamblea General de la ONU

Video Lo más destacado del último discurso de Biden en la Asamblea General de la ONU como presidente de EEUU

El presidente Joe Biden alertó en su discurso final ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas este martes que el mundo se encuentra en un "punto de inflexión", entre la guerra en Ucrania e Israel y los militantes de Hezbollah en el Líbano acercándose una guerra total.

Biden utilizó su amplio discurso para hablar de la necesidad de poner fin al conflicto de Oriente Medio y a la guerra civil de 17 meses en Sudán y para resaltar el apoyo de Estados Unidos y sus aliados occidentales a Kyiv desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. También expresó su preocupación por la inteligencia artificial y su potencial para ser utilizada con fines represivos.

PUBLICIDAD

“Creo sinceramente que nos encontramos en otro punto de inflexión en la historia mundial”, afirmó.

“Las decisiones que tomemos hoy determinarán nuestro futuro en las próximas décadas”.

Su comparecencia ante el organismo internacional ofreció a Biden una de sus últimas oportunidades de alto perfil como presidente para defender el sólido apoyo a Ucrania, lo que podría estar en duda si el expresidente Donald Trump derrota a la vicepresidenta Kamala Harris en noviembre. Biden insistió en que a pesar de los conflictos globales, mantiene la esperanza en el futuro.

"He visto un avance notable de la historia", dijo Biden. "Sé que muchos miran el mundo de hoy y ven dificultades y reaccionan con desesperación, pero yo no".

"Somos más fuertes de lo que pensamos" cuando el mundo actúa en conjunto, añadió.

Biden expresa su preocupación por la crisis en Medio Oriente e

Biden llegó al cargo prometiendo modernizar las relaciones de Estados Unidos en todo el mundo y extraer al país de las “guerras eternas” en Afganistán e Irak, que consumieron la política exterior estadounidense durante los últimos 20 años.

“Estaba decidido a ponerle fin y lo hice”, dijo sobre la salida de Afganistán, calificándola de “decisión difícil pero correcta”. Reconoció que estuvo "acompañado de tragedia" con la muerte de 13 soldados estadounidenses y cientos de afganos en un atentado suicida durante la caótica retirada.

Pero su legado en política exterior puede verse moldeado en última instancia por la respuesta de su administración a dos de los mayores conflictos en Europa y Medio Oriente desde la Segunda Guerra Mundial.

PUBLICIDAD

“Siempre habrá fuerzas que separarán a nuestros países”, dijo Biden, rechazando “el deseo de retirarse del mundo y actuar solos”. Dijo: "Nuestra tarea, nuestra prueba, es asegurarnos de que las fuerzas que nos mantienen unidos sean más fuertes que las fuerzas que nos separan".

El Pentágono anunció el lunes que enviaría un pequeño número de tropas militares estadounidenses adicionales a Oriente Medio para complementar las aproximadamente 40,000 que ya se encuentran en la región. Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en que Israel y Hezbollah todavía tienen tiempo para dar un paso atrás y reducir las tensiones.

“ Una guerra a gran escala no beneficia a nadie”, dijo Biden, y a pesar de la escalada de violencia, una solución diplomática es el único camino hacia la paz.

Biden tenía una perspectiva esperanzadora para Medio Oriente cuando se dirigió a la ONU hace apenas un año. En ese discurso, Biden habló de su visión de un “Oriente Medio sostenible e integrado”.

En ese momento, las relaciones económicas entre Israel y algunos de sus vecinos árabes estaban mejorando con la implementación de los Acuerdos de Abraham que Israel firmó con Bahréin, Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos durante el gobierno de Trump.

El equipo de Biden ayudó a resolver una larga disputa marítima entre Israel y el Líbano que había frenado la exploración de gas en la región. Y las conversaciones de normalización entre Israel y Arabia Saudita estaban avanzando, una alineación que cambiaría las reglas del juego para la región en caso de que se llegara a un acuerdo.

PUBLICIDAD

"Sufro del oxímoron del optimismo irlandés", dijo Biden al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuando se reunieron al margen de la asamblea de la ONU del año pasado. Y añadió: "Si usted y yo, hace 10 años, estuviéramos hablando de la normalización con Arabia Saudita... creo que nos miraríamos como, '¿Quién ha estado bebiendo qué?'".

Dieciocho días después, las esperanzas de Biden en Oriente Medio se derrumbaron. Los militantes de Hamas irrumpieron en Israel matando a 1,200 personas, tomando unos 250 rehenes y provocando una guerra sangrienta que ha matado a más de 41,000 palestinos en Gaza y ha llevado a la región a una complicada espiral descendente.

Ahora, el conflicto amenaza con convertirse en una guerra en múltiples frentes y dejar una cicatriz duradera en el legado presidencial de Biden.

Israel y Hezbollah intercambiaron ataques nuevamente el martes cuando el número de muertos por un bombardeo israelí masivo aumentó a casi 560 personas y miles huyeron del sur del Líbano. Es el bombardeo más mortífero desde la guerra entre Israel y Hezbollah de 2006.

Israel ha instado a los residentes del sur del Líbano a evacuar sus casas y otros edificios donde, según afirma, Hezbollah ha almacenado armas, diciendo que el ejército llevaría a cabo “ataques extensos” contra el grupo militante.

Mientras tanto, Hezbollah ha lanzado docenas de cohetes, misiles y aviones no tripulados hacia el norte de Israel en represalia por los ataques de la semana pasada que mataron a un alto comandante y a decenas de combatientes. Decenas de personas también murieron la semana pasada y cientos más resultaron heridas después de que cientos de buscapersonas y walkie-talkies utilizados por militantes de Hezbollah explotaran, un ataque sofisticado que se creía ampliamente que había sido llevado a cabo por Israel.

PUBLICIDAD

El liderazgo de Israel lanzó sus contraataques en un momento de creciente impaciencia por el persistente lanzamiento de misiles y aviones no tripulados por parte de Hezbollah, respaldado por Irán, a través de la frontera entre Israel y el Líbano después de que Hamas iniciara la guerra con su descarado ataque el 7 de octubre.

Biden reiteró su llamado a las partes para que lleguen a un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, diciendo que es hora de "poner fin a esta guerra", incluso cuando las esperanzas de un acuerdo de ese tipo se están desvaneciendo a medida que el conflicto se prolonga.

El conflicto entre Ucrania y Rusia

Biden, en su discurso, pidió que se mantenga el apoyo occidental a Ucrania en su guerra con Rusia. Biden ayudó a impulsar una coalición internacional para respaldar a Ucrania con armas y ayuda económica en respuesta al ataque del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania en febrero de 2022.

“No podemos cansarnos”, dijo Biden. “No podemos mirar hacia otro lado”.

Biden ha logrado mantener el apoyo estadounidense frente al creciente escepticismo de algunos políticos republicanos (y de Trump) sobre el costo del conflicto.

Al mismo tiempo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy está presionando a Biden para que alivie las restricciones sobre el uso de misiles de largo alcance suministrados por Occidente para que las fuerzas ucranianas puedan atacar más profundamente en Rusia.

Hasta ahora Zelenskyy no ha persuadido al Pentágono ni a la Casa Blanca para que flexibilicen esas restricciones. El Departamento de Defensa ha enfatizado que Ucrania ya puede atacar Moscú con drones producidos en Ucrania, y hay dudas sobre las implicaciones estratégicas de que un misil de fabricación estadounidense potencialmente ataque la capital rusa.

PUBLICIDAD

Putin ha advertido que Rusia estaría “en guerra” con Estados Unidos y sus aliados de la OTAN si permiten que Ucrania utilice armas de largo alcance.

Está previsto que Biden y Harris celebren reuniones separadas con Zelenskyy en Washington el jueves. Los funcionarios ucranianos también estaban tratando de concertar una reunión de Zelenskyy con Trump esta semana.

Los peligros de la inteligencia artificial

El presidente también hizo sonar la alarma sobre los rápidos avances en el desarrollo de la inteligencia artificial, particularmente en torno a la desinformación, el respeto por la vida humana y su posible explotación por parte de potencias totalitarias. Les dijo a los líderes mundiales: "Es posible que no haya mayor prueba para nuestro liderazgo que cómo manejemos la IA".

“Debemos asegurarnos de que las increíbles capacidades de la IA se utilicen para elevar y empoderar a la gente común, no para dar a los dictadores grilletes más poderosos al espíritu humano", añadió.

Biden adoptó un tono melancólico en sus comentarios, salpicando su discurso con referencias a su primera asistencia a la Asamblea General hace más de 50 años y citando poesía irlandesa.

Biden consideró su decisión de hacerse a un lado como un momento instructivo al dirigirse a una reunión que cuenta con una proporción no pequeña de líderes totalitarios y no democráticos.

“Algunas cosas son más importantes que permanecer en el poder”, dijo Biden. “Lo que más importa son sus pueblos. Nunca lo olviden, estamos aquí para servir a la gente. No al revés”.

PUBLICIDAD

Vea también: