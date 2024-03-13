Asesinato del niño Carlos Fernández en Texas: del cruento tiroteo dentro de su casa al arresto del sospechoso por agentes de ICE

Una segunda inspección de agentes fronterizos fue la que logró la detención de Terry Brian Rivera, imputado por haber matado a tiros a inicios de marzo al pequeño Carlos Fernández en su propia casa en Houston, Texas.

La madre de Rivera, Alva Cornejo, también fue arrestada por presuntamente haber obstruido el arresto de su hijo. La mujer inicialmente dijo que vio a su hijo poco después del crimen y que le pidió que se entregara a las autoridades. Él huyó, según el relato que Cornejo dio a la policía y que resultó ser falso pues se encontraron en su teléfono celular mensajes de texto pidiendo que alguien pasara a buscar a su hijo y búsquedas que supuestamente hizo en internet sobre cómo viajar a México.

PUBLICIDAD

Precisamente en el Gateway International Bridge, que conecta a Brownsville con Matamoros, fue detenido Brian Rivera, de 27 años, este 11 de marzo. Esta es la cronología de lo que se sabe desde el día del asesinato.

11 de marzo: Terry Brian Rivera es detenido en un puente fronterizo con México

Las autoridades dijeron que acudieron al citado puente ante la posible presencia de un sujeto imputado por asesinato capital. Allí, los policías y agentes fronterizos corroborraron que tenían ante ellos a Terry Brian Rivera. Le confiscaron las pertenencias que llevaba y lo trasladaron al Carrizales Rucker Detention Center.

"Como el tráfico por el 'spring break' ha comenzado a subir, nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza siguen manteniendo una estricta vigilancia y detuvieron a un hombre buscado por asesinato capital", dijo el director de ese punto de entrada a Estados Unidos, Michael Reyes, según fue citado por el medio local KHOU11.

Video Arrestan en la frontera a Terry Brian Rivera, presunto asesino del niño hispano Carlos Fernández

10 de marzo: autoridades informan el arresto de la madre de Terry Brian Rivera

Debido a que la mujer de 51 años habría ayudado a su hijo a salir del condado Harris después del asesinato. El informe de KHOU11 contó que Rivera ha vivido por largo tiempo en Houston y que estaba desempleado al momento de presuntamente cometer el crimen. No tiene antecedentes penales, de acuerdo con el reporte.

De Cornejo se supo que sigue tras las rejas y que este martes fue imputada por obstruir una detención.

"Cuando revisaron su teléfono se encontró que había estado buscando cosas como 'cómo llegar a la frontera con México', que sabemos fue donde Rivera fue arrestado", dijo el fiscal Jamie Burro citado por KHOU11.

PUBLICIDAD

4 de marzo: el pequeño Carlos Fernández es asesinado en su propia casa

Su madre, Ashley Rostro, relató a Univision Noticias el horror de esa noche. Contó que Rivera abrió la ventana del apartamento donde viven, tumbó unos muebles y comenzó a disparar.

El niños dormía en la sala y, al escuchar el fuerte ruido, se laventó y fue hasta el cuarto donde dormían sus dos hermanas, de 6 y 7 años, quienes son hijas del imputado. Las autoridades dijeron después que el pequeño fue un "escudo humano" que le salvó la vida a las dos niñas.

Rostro también dijo que Rivera le había robado días antes su pistola y que ella lo había reportado a las autoridades.

Mira también: